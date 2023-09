iQOO XII: De Upcoming Smartphone rumores ac Leak Superficiem

iQOO XII, successor iQOO XI, iam circumiens rumorem molendinum. Ultimae relationes suggerunt Ventura fabrica aliquas specificationes infigendas plumam, inclusas ostentationem altam OLED, validam cameram habeat, et facultates celeriter praecipientes.

Secundum Digital Chat Statio, certissimum principium e Sinis, iQOO 12 a "2K" solutionem "7K" iactabit cum recremento rate of 144 Hz. Hoc significat utentes exspectare possunt QHD ostensionem cum visualibus lenis et rigidis. Praeterea fabrica nuntiatur habere machinam metallicam et ultrasonic in-ostentionem fingerprints sensorem ad commoditatem et securam reserationem.

Systema camerae in iQOO 12 exspectatur ut maior calefiat. Postrema principalis camera dicitur uti sensorem OmniVisionis OV50H, a 50 MP resolutionem et 1.2µm pixel magnitudinem efficiens. Praeterea fabrica includere potest periscopi zoomum 64 MP cum sensore OmniVisione OV64B. Hoc setup promittit facultates infigendas consequat cum detailed et zoomed-in offa.

Rumores praeterea suggerunt iQOO 12 200W incurrentes wired sustentaturos, ostendens praesentiam altilium notabilis. Facultas pugnae exacta nondum detecta est, sed expectatur "super magna" ad exigentias potentiae requisita accommodanda.

Dum nullus officialis emissio dies confirmatus est, exspectatur iQOO 12 iter ad mercatus internationales in prima parte anni 2024. Renuntiationes speculantur machinam in multiplicibus exemplaribus venientem, fortasse cum signo iQOO 12 et altioris iQOO. XII Prol. Singula autem superius provisa principaliter ad Pro exemplar referuntur, sicut per notationes currentes.

Altiore, iQOO 12 fingit esse infigmentum praetoriae felis cum features camera provectae, summa propositio ostentatio, et facultates celeriter praecipientes. Ut plura singula prodeunt, technicae studiosi nuntium officialem exspectant ut machinatio in usu rerum realium mundi exerceat.

sources:

- Digital Chat Statio