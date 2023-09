Pomum positum est ut portum ac rudentes in suis iPhones mutare praecipiens primum in 11 annis ad normas EU obtemperet. Lex Unionis Europaeae omnia telephona requirit ut vexillum USB-C utatur, et Apple expectatur ut hoc vexillum capiat in suis exemplaribus iPhone venturis. Sed haec mutatio cum pretio clientium venit.

Novus funis incurrens non compatitur cum laterculis currenti incurrentibus quibus multi domini iPhone utuntur. Quam ob rem, novi domini iapones possunt seorsim potestatem adaptatorem £19.99 mercari. Hoc sumptu addito addito iam magno sumptui recentissimorum exemplorum iPhone, cum iPhone 15£2,000 appropinquante.

Apple consilium ut adaptatores potestatem non amplius includendi cum novis iPhones conatum electronic vastum reducere conatum est. Nihilominus, hoc significat emptores ab exemplis vetustioribus adscendentes inveniunt eos adaptatores existentes cum novis machinis non operari. Haec mutatio ad frustrationem ducere potest, cum vexillum USB vetustius adhuc late adhibitum sit.

Ad hanc quaestionem compellare, Apple parem baculum thesaurum suum hortatus est ut adaptores parieti vendere iuxta novos iPhones. Societas iam recentissimas iPads et laptop ad nexus USB-C transivit et iPhone est altera machina ad hanc mutationem subeundandam.

Portus USB-C velociores velocitates praebet et translationes notitiarum cum USB-A portu vetustioribus comparatas. Dum multi vetustiores iPhones adaptatores USB-A portum utuntur, novae iPhones exspectantur ut fune cum vexillum USB-C ad utrumque finem includant.

Quamvis incommodum potentiale et sumptus pro clientibus additis, Apple applicans hunc portum globally mutationem imponens. Fine anni proximi, omnia telephona in Unione Europaea vendita vexillum USB-C capere debent.

Analystae putant hanc mutationem in venditionibus iPhone fieri posse, sicut emptores prospiciens suas upgrades morari potuerunt. Pretium vilissimi iPhone 15 exemplorum expectatur manere apud £849, sed analystae praedicunt plus pretiosa "Pro" exempla pretium augeri videbunt.

Super, Apple consilium ut normas UE impleret de mutatione portum praecurrens potest provocationes pro clientibus ponere, sed cum global nisus adnectit nexum machinae vexillum.

– USB-C: USB-C (vel USB Type-C) vexillum universale est ad notationes et notitias translationis quae velociores velocitates praebet comparatas cum vexillo antiquiori USB-A.

- USB-A: USB-A est vexillum USB portum, qui late usus est ad notationes ac notitias transferendi in computatris, carros, adaptatores notandi.

