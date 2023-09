Cum maxime expectata emissio recentissimae versionis Apple optimi venditionis productum, iPhone, paucis horis ablatis, tumultus aedificat. Quamvis contra pressionem EU et Sinis proximis hebdomadibus, Apple pergit ad forum Mauris quis felis dominari. Autem, venditio global Mauris quis felis detrectavit, et multum-anticipatum Apple realitatis virtualis tincidunt non erit usque in annum proximum praesto. In tincidunt expectatur pretium pretium $3,500 habere (£2,780) vel aequivalens monetae Nigerianae, ₦2,749,220.022.

Interim Apple enthusiastae avide exspectant revelationem iPhonee XVI generationis, quae machinam quae mercatum machaerae in anno 16 convertit. Quamvis defectus praevisorum officialium Apple, iam prope quinque miliardis inquisitionis Google proventuum sunt. iPhone 2007. " Speculatio ac libero suadeant nova exempla leviora fore cum chip emendato, meliore pugna vita, camerae facultatibus aucta, et chassis titanium.

Una causa est quare venditio Mauris quis felis tarditatem terrarum orbis est quod consumptores suas machinas per longiora tempora retinent. Hoc non solum propter sumptus, sed etiam propter desiderium upgrades minuitur. Ben Wood, perito quis felis, credit Apple sensisse se conservasse solum altum iPhones res magni momenti esse.

In annuo Septembri eventu, Lacus exspectatur ut novus iPhone in extravaganza spectaculorum, quatenus capacitas societatis perficiendi. Nihilominus, notabilis progressus corporis in iPhone 15 est inclusio fune portus USB-C. Hoc facilius faciet iPhones coniungere cum aliis machinis quae USB-C utuntur, dissimiles fune proprietatis fulguris nunc ab iPhones adhibitae.

Dum Apple instat emendas fructus ad maiorem innovationem ducit, EU mandavit ut omnes machinae portatiles cum universali patina a mense Decembri anni 2024 compatibilia esse iuberet. Imperium Sinensium nuper etiam iPhones e statu-cursu aedium securitatis interdictum fecit, cum pretium participes Apple fluctuare. Nihilominus iPhones pergunt in altum postulant, praesertim in Africa, ubi secundae manus iPhones in dies magis populares facti sunt apud eos qui antea eas praestare non potuerunt.

Cum Apple iphonem 15 emittere parat, quaestio manet: quantopere usores vere indigent vel indigentia iPhone novissima? Solum tempus narrabo.

sources:

– Zoe Kleinman, “In iPhone 15: Exspectare quid ab Apple scriptor tardus Release,” Reuters