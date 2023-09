Lacus retegit iPhone XV: Features, Prices, ac Date Release

Pomum nuper suum iphone 15 praeoccupatum nuper patefecit in eventu speciali apud Steve Jobs Theatrum in Cupertino, California. Nova iPhone 15 exempla in Aotearoa (New Zealand) die 22 Septembris ponuntur, cum pretia incipiendo ad NZ$1649 ad exemplar vexillum, NZ$2099 pro Pro, et 2499 pro Pro Max.

In eventu, Apple etiam recentissima Apple Vigilia exempla revelavit, quae novum plumam gestus ditionis notant. Cum hoc pluma, usores varias functiones possunt percutere pollice et digito simul.

Interestingly, iPhone 15 range deductae iisdem pretiis turpibus ac priorum iPhone 14 range in US. Tamen in Nova Zelandia, basis iPhone 15 precii NZ $ 50 altior quam iPhone 14. iPhone 15 Pro launchis pretium est NZ $ 100 plus quam iPhone 14 Pro, et nova Plus et Pro Max exempla auctarium Lorem pretium viderunt NZ $ 300 comparati ad exempla proxima anni.

Una notabilis notae iPhone 15 range est introductio in USB-C portuum ad incurrentes. Motus hic venit postquam Unionis Europaeae leges tulit, quaerunt omnes machinas parvas, inclusas smartphones, uti USB-C ab anno 2024 praecipientes. Hac mutatione, idem funiculus, qui iPhones criminatur, etiam recentiores phonas MASCULOS et alias machinas arguere potest. Accedit, quod permittit ob adversas denuntians, significantes utentes posse recharge accessiones eorum sicut AirPods casu directe ex iPhone eorum.

Secundum colores, iPhone 15 vexillum et plus exempla praesto erunt in roseo, flavo, caeruleo, viridi et nigro. iPhone 15 Pro et Pro Max exempla praebent optiones titanium nigrum, album, caeruleum et naturale. Nihilominus, dissimilia nonnulla comparabilia MASCULARIA telephona, norma iPhone 15 exempla non semper in ostentatione vel in ostentatione 120Hz not plumam faciunt.

iPhone 15 Pro exemplaria cum leve et robusto casu Titanium venient, reponunt ferro immaculatam adhibitis in exemplis praecedentibus. Praeterea muta switch in parte telephoni repositum est cum conjunctione agendi programmabili.

Overall, iPhone 15 range novas lineas praebet, aliqua exemplaria pretia superiora et commodum USB-C incurrentis. Cum impressivis specibus et consiliis renovatis, hae novae iPhones certae sunt ad sollicitandos animos Apple fanatici ac technici amantes similes.

