Quid expectes ex Apple iPhone XV Pro et iPhone XV Pro Max

Apple iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max venturos ad easdem optiones repositionis facultates retinendas ac superiores, iPhone 14 Pro exemplaribus. Secundum investigationem Taiwanese firmam TrendForce, utrumque iphone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max praesto erunt in 128GB, 256GB, 512GB et 1TB variantes repositiones.

Accedit, investigatio firma suggerit iPhone 15 Pro exemplaribus cum aucta RAM 8GB capacitate venire, 6GB in iPhone 14 Pro exemplaribus comparata. Hoc boost in RAM evenire potest in aucta operatione, praesertim cum fit ad multitasking. Aliunde, inferior terminus iPhone 15 et iPhone 15 Plus exempla expectantur 6GB de RAM habere.

TrendForce praedicat iPhone 15 Pro incipiet ad $999, idem ac pretium pro iPhone 14 Pro. Nihilominus anticipant iPhone 15 Pro Max initium $1,199 pretium habiturum esse, cum $100 auctum ab antecessore suo repraesentans, iPhone 14 Pro Max.

Aliae notae notae pro iPhone 15 series includunt USB-C portum et Islandiam Dynamicam, additis upgrades quae pro exemplaribus exspectantur, ut corpus titanium, pyga Actionis customisabilis, A17 chip Bionic, Wi-Fi 6E sustentatio, ac periscopi lens capax usque ad 6x zoom opticum in iPhone 15 Pro Max.

Lacus 15 seriem iphonem publice deteget in casu quo ad Martis, die 12 Septembris, ad 10 sum Pacifici Tempus. Eventus in YouTube, Apple website, et Apple Events app pro Apple TV.

Fontes: TrendForce

Definitiones: RAM - Random Memoria

USB-C port - A conectivitatis universalis vexillum ad notionem ac notitia translationis

Dynamic Island - A technicae artis quae dat ostentationem virtualis bullarum customizable in screen iPhone

Titanium fabrica - Pars structuralis consilium telephoni factum ex titanio, propter vetustatem notum

A17 Bionic chip - A proprietatis systema-in-a-chip designatum ab Apple ad augendam perficiendi et virtutis efficientiam

Wi-Fi 6E - Ultima versio in Wi-Fi vexillum, velociores velocitates praebet et facultatem auget

Periscope lens - A genus telephoto lens quod prifma utitur ad maiorem zoom opticum perveniendum sine crassitudine telephoni crescentis