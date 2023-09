iPhone XV Pro rumoribus: PRAECLUSIO et Pricing Details Revelata

Secundum notam investigationis ex analystibus apud TrendForce, exspectatio iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max incipiet cum eadem facultate repono 128GB ac superiores, iPhone 14 Pro lineup. Contra priores rumores, relatio affirmat iPhone 15 Pro pretium in $999, immutatum ab iphone 14 Pro, dum iPhone 15 Pro Max a $100 pretium augeri videbit, incipiendo ab $1199.

Informatio TrendForce priorum relationum contradicit quae utraque exempla suggessit incrementi pretii videre. Tamen consentaneum manet cum affirmatione utramque machinam incipiet ab 128GB repositionis. Accedit, fama debunks praecedens rumorem iPhone 15 Pro promptum fore in nova 2TB configuratione, asserens optiones repono in 1TB max fore.

Aliae analytae pretium incrementum tribuerunt inclusioni chassis titanii et novam cameram periscopi in iPhone 15 Pro Max. TrendForce etiam indicat iPhone 15 Pro exempla 8GB de RAM includere, upgrade ex 6GB in iphone 14 Pro.

Cum aliqui sperassent ad 256GB basis tabulae incrementum, haec nova fama suggerit ne casus ferat. Praesent eventum Apple, "Wonderlust" positum est ut omnia singularia detegere de iphone 15 Pro et pro iPhone 15 Pro Max, non multo ante de his rumoribus confirmabitur.

sources:

- TrendForce investigationis nota resolvitur per 9to5Mac