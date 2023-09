Potestne iPhone 15 Pro Max Beat Samsung VIA LACTEA S23 Ultra in Camera euismod?

Samsung galaxia S23 Ultra late spectata est unum ex probatissimis telephoniis camerae in foro. Autem, iPhone 15 Pro Max venturum fama est intendere ad summam maculam, cum pluma una clavis, quae omnem differentiam efficere potuit.

Cum ad cameram perficiendam venit, facultates zoomorum crucialorum funguntur. Galaxy S23 Ultra impressivum 10x zoom opticum separat a suis competitoribus, incluso iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, quod tantum 3x telephoto camerae praebens. Etiam senior Galaxy S22 Ultra iPhone 14 Pro in comparatione perfecit. Evidenter, range zoom additional zoom notabilem differentiam facit in imagine qualitatis.

Rumores suggerunt iPhone 15 Pro Max periscopi telephoto cameram 10x capere posse ut capaces zoom in galaxia S23 Ultra aemulentur. Maiori cum sensori par, haec upgrade potentiam ad imagines meliores tradendas habet. Nihilominus discrepant opiniones quae iphonem 15 Pro Max eminus optica suadent ut in 6x loco eveniant. Nihilominus, multae spei sunt Lacum immo 10x opticum zoom latioris venturum.

Extra consequat, accessio 10x periscopi telephotoi camerae etiam utilitatis video sagittariorum. Permitteret utentes propius ad subditos sine corpore movendo accedere, ac efficere ut tondentes et pannificationes effectus in post-edendo utendo programmationem video edendi. Praeterea iPhone 15 Pro series expectatur ut potentis A17 chip Bionic, quod potentia 8K recordationem video sustinere possit. Hoc provideret utentes magis flexibilitatem in post-edendo et extrahendo videos altae solutionis sine notabili detrimento singularum.

Nihilominus, recordatio 8K videos requirit aliquantum spatii repono. Ad hoc accommodare, Apple fama est optionem repositionis 2TB pro iPhone 15 Pro serie offerre, maxima capacitas repono semper in iPhone. Aucta resolutio 8K videos grandiores amplitudines fasciculorum necessitat, unde necessitas talis upgrade notabilis repono.

Omnia haec lineamenta et upgrades gratuita veniunt, quamquam. iPhone 15 Pro lineup expectatur pluris habere pretium praedecessori suo comparatum, cum rumores suggerentes a $100 ad minimum incrementum et fortasse usque ad a $200 premium. Nihilominus multi enthusiastae et professionales iPhone 15 Pro Max cameram perficiendi cupide exspectant, sperantes 10x telephoto cameram ad Samsung galaxia S23 Ultra aemulari.

Fontes: Tom's Guide, Technizo