Lacus Vicis 2023 : quid expectes ex iPhone 15 Pro Max

Magnopere anticipatum Apple eventum 2023 paucis diebus abfuit, et speculatio circa iPhone 15 Pro Max in omni tempore altum est. Ex pretio et camera facultates ad suum consilium et chip, multae features excitando expectamus. Pone reuelata die 12 Septembris 2023, hic cursus eorum quae iphone 15 Pro Max reponunt.

Incipientes cum consilio rumores suggerunt iPhone 15 Pro Max tenuiores bezels plumam esse, mox 1.5mm in crassitudine metientes. Praeterea divulgatur corpus suum immaculatum chalybem deserere in favorem chassis levioris titanii, perpensis in 221g. Pro versiones habere possunt etiam margines curvas et portum in USB-C genus notantes.

Secundum ostentationem, iPhone 15 Pro Max expectatur gloriari a 6.7-inch Super Retina XDR ostentationem cum incisura Dynamica Island, experientiam uisum attonitus pro usoribus offerens.

Exposita est camera ad notabilem upgrade, cum rumoribus suggerentibus lens 48MP latae, 12MP lens ultra-latae, et 12MP periscopi telephoto lens cum 5x vel 6x zoom variabili. Accedit, iPhone 15 Pro Max, sensoriis Sony-productis novas formare potest ad consequat humilis melioris, incluso sensori mensurae 1/1.14 dig. In fronte, a 12MP camera TrueDepth expectatur augendae selfies et Faciei ID facultates.

Potestatem iPhone 15 Pro Max A17 chipset Bionic, upgrade a praedecessore suo esse dixit. Hoc chipset, super 3nm processum structum, expectatur ad liberationem infigendam perficiendam, cum uno-core sexaginta 3019 et numero plurium annorum 7860 in Geekbench 6. Fabrica etiam cum 8GB e RAM et pugna ampliori venire potest quam iPhone 14 Pro Max, in novissima iOS 17 currit.

Dum effluo suadeant iPhone 15 Pro Max carior erit quam antecessor eius, cum inito pretio $1299, interest notare has singulas speculativas esse. Pomum etiam novos colores optiones inducere potest ut artus titanium exaggerent, potentia cum griseo argenteo, spatio nigro, titano, caeruleo.

Ut semper, optimum est exspectare officialem detegentem apud Apple eventum ut accurate singula circa iPhone 15 Pro Max. Nota calendarium tuum ad diem 12 Septembris 2023, et mora magis in notitia versa.

sources:

- Radar Tech