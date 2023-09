Upcoming iPhone XV Pro et iPhone XV Pro Max: Repono Options et Pricing Revelata

Secundum recentem liberorum, exspectatio iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max expectatur optionis repositionis 128GB conservare pro basi variante. Hoc contradicit superioribus opinionibus speculando Apple ut 256GB repositiones offerat ad restitutionem pretii incrementi. Lacus videtur eadem capacitate repono inhaerere cum anno superiore 14 Pro Max.

Tamen, etsi eandem capacitatem repono repositionis, iPhone 15 Pro Max pretium augeri adhuc videbis. iPhone 15 Pro pretium in $999 remanebit, ab antecessore non mutatum, dum iPhone 15 Pro Max incipiet ad $1,199, a $100 auctum ab exemplo proximi anni.

Antea rumor erat 15 iPhone Pro exemplaribus maximam capacitatem repositionis 2TB offerre. Nova tamen relatio suggerit maximam harum exemplarium repono in 1TB esse cappam. Hoc est leve deceptionem pro illis sperantibus optiones repositas dilatari.

In terminis optionum colorum, iPhone 15 Pro exempla reddent colorem existentium Aurum et Purpureum cum umbris caeruleis et caeruleis. Lacus typice colores eligit qui altiore designatorium imaginis complent, et novi colores exspectantur ut bene cum Titanio fabricandi machinis proficiscantur.

Ceteris notis, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max nuntiantur venire instructi novis A17 Bionic SoC. Hoc chipset expectatur ut facultates aleae augendae, et etiam novam 5G modem a Qualcomm in melius connectivitatis edicere potest. Accedit, quod department ad cameram pertinere verisimile est videre melioramenta, cum lentibus renovatis pro telephoto camerae ad zoomum opticum augendum et ad ictus picturae uberiores producendum.

Super, exspectatio iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max effingunt cogitationes infigendas cum optionibus repono notandis et Morbi cursus. Apple fans ad officialem revelationem harum novarum iPhonerum apud Apple Wonderlust eventum officialem spectare possunt die 12 Septembris.

sources:

- 9to5Mac

- TrendForce investigationis