Novus iPhone XV ut reveletur: quid expecto

Apple positum est ut recentissimam praetoriam suam smartphones demonstraret in eventu eius launchendi qui "Wanderlust" appellatur. Tech gigas deteget novum iPhone 15 et iPhone 15 Pro, adaequationis anni 14 exempla iphone. Eventus in atrox pro Apple momento venit, cum global postulatione novas smartphones in ultimo decennio. Faciens iPhone eventum in Theatrum Steve Jobs apud Apple Park in California exercitum faciet. Clavis nota in YouTube viva erit.

iPhone 15 expectatur die Veneris, die 22 mensis Septembris, cum praeordinatis inceptio ante Kalendas Octobres 15. Exspectatur Apple iPhonee 15 Pro - unum exemplar ordinarium mediocris cum 6.1-inch propono et maius. iPhone 15 Pro Max cum 6.7 inch screen. iPhone 15 et iPhone 15 Plus, paulo minus validae Suspendisse potenti, etiam anticipantur.

Novus iPhone 15 exspectatur ut microchip upgraded, A17 Bionic, quod efficaciorem processus et altilium vitam meliorem praebebit. Pro exemplaribus fabricae cum titanium tabulis machinis levioribus ac firmioribus. Omnes iPhone 15 exempla divulgantur habere ostentationem adaptivam cum caverna punch-fora in summo telephonii, tollendo cum "incisura" design.

Upgradae camerae expectantur centrum arx iPhone 15 deducendi esse. Exemplaria ingressum-gradus ampliorem cameram emittunt, dum Pro exempla includere "periscope" cameram lens ad facultates zoom augendas. Accedit, tesseram muta in telephonii parte reponi cum deprimendo programmabili "actio".

Novus iPhone 15 etiam funem USB-C increpans utetur, sicut lex UE mandavit ut phialas vexillum et pugnas e-vastatas adhibebit. Funis novus ut rudentes vetustiores ad arguendum inutiles redderet. Lacus Watch Series 9 etiam anticipatur emittere, cum possibilibus updates ad Apple Ultra et AirPod headphones Watch.

Nulla pretium magna pro iPhone 15 adhuc dimissa est.

Fontes: Bloomberg, Nikkei, Apple