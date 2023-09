Lacus retegit iPhone XV, Apple Watch Series IX, et AirPods Pro II cum USB-C Charging

Apple modo nuntiavit suam novam productorum lineam praeripuisse pro 2023, incluso iPhone 15, Apple Watch Series 9, et AirPods Pro 2 cum USB-C notantibus. iPhone 15 cum switch ad USB-C venit et cameram zoom extensam ad exemplar suum Pro. Societas sperat has novas oblationes clientes allicere ad upgrade et recentes lapsus in parte sua pretium convertere.

Regulares et plus mediocris versiones iPhone 15 consilio elementa exemplorum priorum retinent, inclusa aluminii latera et dorsa et frontes vitreae. Nihilominus, nunc novas contoured margines plumae ac minorem "insulam dynamicam" cutout in summitate scrinii. Systema camerae dualis signanter emendatum est, cum sensorem principale 48-megapixel et 2x zoom opticum.

In novis exemplaribus etiam in pluteis gloriantur quae duplo sunt nitida, ut melius promptum velit. Alia notabilis notatio est portus USB-C introductio, quae permittit ad notationes et compatibilitates cum machinis visibilibus. Phonee cum chip A16 instructi et in promptu erunt die 22 Septembris, incipiendo ab £799 ($799) pro iPhone 15 et £899 ($899) pro iPhone 15 Plus.

Summus finis iPhone 15 Pro et 15 Pro Max exempla maxime upgrades hoc anno accipiunt, minores bezels, iterum vitrum frosted, et latera Titanium ad vetustatem auctam et pondus leviorem. Transitus mutus substitutus est cum conjunctione actionis quae plures functiones exercere potest. Haec exempla etiam plumam A17 Pro chip ad meliores effectus, velociores USB-C portas et meliores cameras. iPhone 15 Pro Max, speciatim venit cum 12MP telephoto camera quae 5x zoom opticum praebet, similis LG et telephoniis gestabilibus.

Lacus etiam Apple Vigilia Series 9 et Ultra 2. Induxit Serie 9 familiare consilium dum novum S9 chip offert ad citius processui et clariorem velum. Ultra 2, e contra, plus clariorem 3,000 nitorum notat et casus e 95% recycli titanii. Utraque exemplaria praesto erunt ab initio £399 ($399) pro Apple Vigilo Series 9 et £799 ($799) pro Vigilia Ultra Series II.

Overall, Apple tardus producti linei ostendit emendationes in effectu, consilio, et sustineri. Hae novae oblationes in thesauris die 22 Septembris feriendae sunt, et Apple spes ut usuram emptorem regnabunt et eius locum mercatus boost.

sources:

– Source Article Title: Apple iPhone 15 denuntiat et iPhone 15 Pro cum USB-C et camera zoom boost

- Source Article Title: Apple denuntiat Apple Watch Series 9 et ultra 2 smart vigilias