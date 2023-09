Quaeque Details of iPhone 15 lineup ostende pondus et mensuras

By

Recens relatio singula clavem de exspectando iphone 15 seriei emanasse, incluso iphone 15, iPhone 15 Pro, et iphone 15 Pro Max. Renuntiatio pondus ac mensuras harum smartphoniorum praemultarum detegit, perspectio providens in id quod ex risus generationis Apple proximo exspectari possumus.

Secundum fontes innominatos a MacRumors citatis, iPhone 15 dimensiones habebit 147.6×71.6×7.8mm et 171g, paene idem cum suo Decessore, iPhone 14, quae 146.7×71.5×7.8mm mensuravit et 172g ponderavit. Sed venturum exemplar expectatur unum gram- minum esse. Similiter iPhone 15 Plus idem retinebit 6013 T6 aluminium gb sicut exemplar 2022.

E contra, Pro exempla iphone 15 lineup significantes mutationes magis videre poterant. iPhone 15 Pro divulgatur ut 146.6×70.6×8.25mm metiri et 188g ponderare. E contra, iPhone 14 Pro mensurae 147.5×71.5×7.85mm et pondus 206g. Quamvis paulo crassior sit, pondus iPhone 15 Pro a 8.73 centesimis redactum esse dicitur.

Praeterea iPhone 14 Pro Max, quae superiore anno deducebatur, dimensiones 160.7×77.6×7.85mm habebat et 240g ponderabat. Successor, iPhone 15 Pro Max expectatur ponderis 221g et mensura 159.9×76.7×8.25mm aestimare, quod 7.91 centesimas leviores facit quam Decessor Noster.

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max nuntiantur ut titanium chassis inauguratum pro ferro includant. Haec mutatio anticipatur ut smartphones leviores et firmiores reddant. Nihilominus, iPhone 15 et iPhone 15 Plus expectantur aluminium chassis retinere, suggerentes eorum pondus relative immutatum manere.

Dum reductionem ponderis ad Pro exempla minimam esse possunt, levius chassis adiuvari potuit addito casui tutelae pondus. Praedictiones superiores aestimaverunt iPhone 15 Pro 191g et iPhone 15 Pro Max ponderis 221g propter transitum ad titanium chassis ponderaturum.

Cum eventus launch officialis Apple cui titulus 'Wonderlust' appropinquat mense Septembri, haec singula quae in ventura iPhone 15 linei perspiciendum nobis dederunt. Cum mensuris congruentibus pro exemplaribus regularibus et reductionibus notabilium ponderis pro exemplaribus Pro- formis, Apple fans ad novam generationem nitidi et leves smartphones spectare possunt.

