Nova iPhone 15 Series: Specs, Design, et Pretium Revelata

Post menses anticipationis, Apple tandem suam novam iphonem 15 seriem retexit. Hoc anno societas quattuor exempla induxit – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, et iPhone 15 Pro Max. Pinum suggerens Ultra variantem falsum habere probatum est.

Lacus significans consilium mutationes ad novos iPhones fecit, addito in fundo USB Type-C portum, qui Portus Fulminis reposuit. Alia notabilis mutatio est adoptionis foraminis ferrum proponere consilium in fronte, ostentationem magis immersivam faciens. Accedit, Apple substituit bullam mutam mutandi cum nova Actione Puga pyga, promptum accessum ad varias compendia et lineamenta offerens.

iPhone 15 series novis coloribus praesto erit ut Pink, Flavi, Viridis, Caerulei et Nigri. In terminis Morbi cursus sapien, iPhone 15 incipit ab $799 in US, dum iPhone 15 Pro et Pro Max exempla incipiunt apud $999 et $1,199 respective. In India, pretia pro iPhone 15 Pro et Pro Max incipiunt apud Rs 1,39,900 et Rs 1,59,900 respective.

iPhone 15 gloriatur a 6.1-inch Liquid Retinae ostentationem, dum Plus exemplar 6.7-inch tentorium retinet. Ambae exempla in upgrades camerae maioris acceperunt, formationem sensorem primarium 48-megapixel et modos camerae novos ad consequat consectetur consectetur. Cogitationes ab A16 chipset Bionic potestate sunt, offerentes meliores effectus et plenam diei altilium vitam.

iPhone 15 Pro et Pro Max exempla plumae Titanium gb cum effectu praestricto magis durant. 6.1-unc et 6.7 inch OLED velamentum respective habent, cum technologia promotionis instructum et sustentationem semper in ostentatione et modo standBy habent. Haec exemplaria ab A17 Pro chip acti sunt tradens singularis effectus et experientia ludum auctum. Systema camerae in Pro exemplaribus includens cameram 48-megapixel cum 5x zoom optical et subsidium pro 4K60 ProRes recordationis video.

Super, nova iPhone 15 series praebet emendationes significantes in consilio, perficiendo et camera facultates, quae appellandi optionem pro Apple fans facit.

– Article Published on: Sep 12, 2023 in website TechNews.