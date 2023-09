What's New with iOS 17

By

Lacus denuntiavit maxime anticipatum iOS 17 et iPadOS 17 renovationes praesto fore iPhone et iPad utentes incipientes Septembris 18. Nova versio iOS venit cum exercitu usorum excitandorum qui utentes cupide exspectaverunt.

Una lineamenta eminentia in iOS 17 introducta est "Contactus Posters." Haec pluma permittit utentes personalizare quomodo eorum profile apparet in interactionibus cum aliis iPhone utentibus. Users addere possunt picturam et mos typographicum, coloratum, aliaque elementa ad unicam Contactum Poster creare.

Nam FaceTime audio et video vocat, iOS 17 inducit firmamentum voicemail. Hoc significat quod utentes nuntiis relinquere possunt cum aliquem vocant, recipientes quoque suas voces electronicas relinquere possunt. Accedit, FaceTime nunc 3D reactiones offert, inter corda, pisces, faces, laser trabes et pluvias, addito fun et interactive elementum ut video vocat.

AirDrop etiam amplificationes in iOS accepit 17. Novus pluma "NameDrop" simplificat contactum communicantem cum aliis iphone vel Apple Watch utentibus machinis prope inter se adducendis. Share Play est alius additus excitando, permittens utentes ad actiones communes concurrere sicut video, musicam, et ludos tantum tenentes duas iPhones in propinquitate.

Alia notatio notabilis in iOS 17 est "StandBy." Cum usores suas iPhones horizontaliter in disco collocant, consuetudinem interfaciendi prae se fert cum facili instrumenti ad tempus, fastos, terrores, et plura. Praeterea, Domus Screen contenta nunc plene interactiva sunt.

In iPad, iPadOS 17 novam experientiam lock Screen praebet, instrumenta extractionis melioris cum Apple Penicilio utens, subsidium telarum externarum et varias alias amplificationes.

Ambo iOS 17 et iPadOS 17 in promptu habebuntur die 18 Septembris. iOS 17 cum iPhone XR et postea exemplaribus compatitur, dum iPadOS 17 iPad cum chip A10 bionic vel serius requirit.

Super, iOS 17 renovatio varias lineas excitandi et usoris amicabiliter notas ad Apple machinis adducit, utentis experientiam augeat ac novas vias ad interactiones personales praebeat.

