Intel has publice denuntiavit fulmen 5 specificationem, celeritates promittens usque ad 120Gbps, subsidium 540Hz monitores aleatorum, et 240 watts potestatem denuntiandi. Dum specificatio nunc est officialis, accessiones et PCs cum fulmine 5 subsidium non praesto erunt usque ad 2024 .

Fulmen constructum in USB4 v2 5 componi potest cum praecedentibus versionibus fulminis et USB. Comparari fulmen 4, quod celeritates usque ad 40Gbps sustinetur, fulmen 5 datas transferre potest ad 80Gbps vel usque ad 120Gbps in bandwidth boost modo. Modus iste ostentationem altam requirit, sed fulmen 5 adhuc sustinet bidirectionales velocitates 80Gbps sine ea.

Melior fulminis latitudo 5 facit specimen docendi laptops ad multiplices ostentationes. Monitores 8K plures fovet, tres 4K monitores in 144Hz (comparantur duobus monitoribus 4K cum fulmine 60Hz limitatis), et minimum 4-watt incurrentes praebet, cum maximo CCXL watts. Fulmen 140 etiam sustinebit DisplayPort 240, amplius augendi facultates suas.

Secundum Iasonem Ziller, procurator generalis nexus divisionis clientium in Intel, fulmine 5 providebit industriam ducens perficiendi et facultatem coniungendi computatores cum monitoribus, navalibus, repono, et plus. Microsoft arctissime laboratum est cum Intel ad USB4 in Windows sustinendum, convenientiam cum fulmine procurans 5 .

Dum adhuc singula exspectamus de quibus accessiones fulmen sustinebunt, expectatur navalia, monitores, ac repositiones agitationes inter primas offerent fulmine 5 connectivity in 5 .

Altiore fulmen 5 pollicetur emendationes significantes in celeritate, potentiam praecipiens, subsidium praebens, technicas enthusiastas et professionales similes efficiens progressionem excitantem.

sources:

– Tom Warren, The Verge