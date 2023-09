Estne Starfield vere "Important" RPG praedicat?

Valde expectatus Bethesdae sci-fi RPG, Starfield, tandem dimissus est. Ambitiosa magnitudine et ambitu suo, studet ut unus e maximis RPGs umquam factus sit. Tamen, cum ludum consumpto tempore, manifestum fit quod, dum vires habet, deficit ad veram transcendentiam consequendam.

Starfield, Bethesdae primum originale IP in XXV annos in evolutione plusquam decennium fuit. Exspectationes sudesque ludi altiores esse non poterant. Etiam Microsoft, quod societatem parentis Bethesdae acquisivit, ZeniMax Media, anno 25, ut exclusivas pro suo Xbox consolaretur.

Ludus promittit histriones “libertatem singularem” explorare, sed libertatem saepe idoneos esse. Dum Starfield histriones stellas aspicere permittit, non semper sentit sicut ipsum ludum stellatum factum. Aliquando magis sentit lectionem a doctore astrologia quam experientia vere immersiva et tremenda.

Starfield comparatus est aliis ludis Bethesda, notissimis Skyrim, cum vasto orbe ac lusoriis lusoriis praebentibus. Cum in praeteritis emissiones aliquas clavium areas melioratur, sicut pauciores cimices et meliores pugnae, adhuc deficit ab experientia transcendens. Perampla scala ludi opera contra sensum admirationis et inventionis creare conatur.

Quamvis eius vitia, Starfield adhuc ludus bonus est. Militiam coactam praebet, mechanicas solidas dirigentes, et graphics emendavit. Tamen non satis vivere est ad hype essendi "magna" RPG. Tantum tempus narrabit si potest illum statum consequi per updates dimissionem et contentum.

In fine, Starfield est ambitiosus RPG qui deficit a veritate fundationis. Cum in praeter ludos Bethesda suas vires et emendationes habet, non attingit gradum momenti quam habere affirmat. Utrum tandem possit consequi quod status permanet videndum.