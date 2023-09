Ex glitz et obstrepente industria cinematographici ad alliciendum luxuriae carros, actores Indici pro fine vehicula summus ridere habent. Dum multi faces sicut Mercedes-Benz et BMW optant, quidam gradum ulterius accipiunt et possessores Porsche ludi currus superbi facti sunt. Propius inspiciamus paucos histriones Indicos qui ruerat amori suo indulserunt.

Apricus Deol, in successu cinematographici recentissimi, Gadar II, ruerat 2 GT911 Touring ad collectionem suam hoc anno maturius adjecit. Hoc 3 exemplar, quod circa Rs 2023 crore constat, cum patre suo veterano Dharmendra actorem suum superbe monstravit. Apricus Deol admiratio ruerat notam esse constat, ut etiam 3 possidet a duobus prioribus generationibus.

Ram Kapoor, notis suis eclecticis collectionibus, inclusis carris exoticis et cursoriis, rorem caeruleum anno 911 2021. acquisivit. Haec particularis 911 ad 992 generationis pertinet et cum valido 3.0-sextro geminae tumultuosae machinae sex cylindricae pugillatoris instructus est.

Bobby Deol, unus ex primis dominis Porsche in cinematographico Indico, 2013 Porsche 911 Carrera 4S possidet. Haec versio iconicae 911 notarum seriei a 3.8-sextarius turbocharge- torum sex machinarum inlineatorum tradens 400 PS potentiae et 440 Nm torquibus infigo tradens.

Farhan Akhtar, persona multi-genia notissima pro diversis muneribus in screen et off velamento suo, superbe possidet lucem purpuram 2015 Porsche Cayman GTS. Haec variantia Cayman potentia est 3.4-sextarius turbocharged machinam inline-sex- petrol, efficiens 340 potentiae PS et 380 Nm torquis.

Madhuri Dixit, summa gratiae et pulchritudinis, cum viro suo apud Mumbai aeroportus nuper maculosus est in albo Porsche 911 Turbo S, dominium suum confirmans huius ludis currus attonitus est. Haec particularis variatio 992 iterationis propellitur a 3.8 sextariis geminis turbo-sex machinis planis, generans mirabilem 645 PS potentiae et 800 Nm torques.

Dulquer Salmaan, celebris histrio Indicus Australis et avidus currus fanaticus, non unum solum, sed duos ruerat ludi carros superbit. Ruerat primus caeruleus 911 GT3, secundus vero Panamera caerulea Turbo. GT3 instructa est cum 4.0 sextariis sex machinarum pugillatoribus naturaliter aspiratis, dum Panamera Turbo se 4.0-sextarius V8 machinam petrolem iactat.

Mamta Mohandas scenicas feminas formas scenicas optandi pro ludis cars, factus dominus lucida lutea ruerat 911 Carrera S. Haec pulchritudo venit cum 3.0 sextariis geminis turbocharge- lis sex cylindrici machinam cylindricam liberans 450 PS potentiae et 530 Nm. de torque.

Fahadh Faasil, alius popularis Malayalam histrio ac hardcore auto- fanaticus, eminet cum singulari electione Pythonis Viridis Porsche 911 Carrera S. Powered by 3.0 sextariis geminis turbatis sex machinae cylindricae, haec ruerat conturbescit 448 potentiae et PS. 530 Aureus Nm.

Hi actores Indiani superbe ostendunt amorem luxuriae rotarum per suas collectas ruerat in pretio. Cum pergunt perstringere super magnum velum, summus finis invehitur extra tactum fulgoris addunt vitam suam iam lepidam.

definitiones:

– Porsche: A German automobile manufacturer specializing in high-peraction ludis cars.

– Porsche 911 GT3 Touring: Variatio Porsche 911 notum est propter facultates suas summus effectus.

- Ludis currus: Parva, humilis ad-humus, summus perficientur currus ad celeritatem et cornering disposito.

-- Porsche 911 : Exemplar praetoriae notae ruerat , notum ob iconicum consilium et effectum .

- Porsche Cayman: A duo-porta ludi currus fabricati a Porsche.

– Porsche Panamera: Luxuria quattuor portarum sella a Porsche producta est.

— Porsche 911 Carrera 4S: Summus effectus variantes ruerat 911 series.

– Porsche 911 Turbo S: Vertex variantis Porsche 911 series, notus ob eius efficaciam.

– PS: Abbreviatio pro "Pferdestärke", unitas mensurae potestatis in Europa adhibita, equivalens equipollens.

– Nm: Abbreviation for Newton metrum, unitas mensurae Aureae.

- Dual-capio automatic transmissio: Genus transmissionis, quae celeriter praebet, inconsutilem calcem mobilem praebet.

- Sex machina plana: Genus combustionis machinae internae cum sex cylindris in plano dispositae (horizontaliter opposita) layout.

- V8 machinam: A V informibus octingentos cylindrici machinae combustionis internae conformationis, nota potentia et effectu.

