Inclusio infrastructurae digitalis publicae (DPI) in Delhi Delhi G20 a pignoribus approbata est, cum US regimen Indiae laudans conatus hac in re. Delhi Delhi declaratio, die X Septembris anno 10 accepta, in praecipuis globalibus quaestionibus qualia sint mutatio climatis et bellum in Ucraina, sed etiam momentum effert adoptandi DPI ad pontem digitales dividendum et promovendum progressum.

DPI refert ad technologias digitales quae faciliorem reddunt rationum identitatis digitales, retiacula digitales et alia similia instrumenta. Indiae DPI incepta includit ut Aadhaar, interface praestationum Unitarum (UPI), et Network Open Digital Commerce (ONDC). Repositorium globalis DPI erectio est praecipuum Delhi Delhi punctum, quod exercitum DPI solutiones e diversis nationibus facile inveniendi et adoptionis facit.

Repositorium virtuale, nunc sub evolutione, hospitatur in loco DPI.Global. Colloquium quaerit cognitionem hiatus circa consilium et instruere incolarum ordinem DPI. Nationibus participandis eligere possunt informationes monstrare de solutionibus suis DPI, aliis adiuvandis ad suas explicandas.

Abhishek Singh, CEO Divisionis nationalis gubernationis (NeGD) et Corporation Digital Indiae, confirmavit Indiam creationem globalis DPI repositorium expellere. Rostra non solum solutiones plumae ex membris G20 sed etiam e terris ultramarinis solventur. Singh commemoravit multas nationes usuras significasse in solutionibus his replicandis, et ulteriores nuntii de eorum participatione mox fient.

Unius Future Foederis (OFA), a G20 membris formatus, etiam in compage progressionis, instruere et regiminis DPI consensit. OFA intendit praebere facultatem aedificandi, fundendi, technicae subsidii, et cooperationis globalis ad exsequendam DPI in regionibus inferioribus medii reditus.

Industriae periti et duces in inceptis Indiae DPI laudaverunt inclusionem DPI in Del. T Koshy, CEO ONDC, illustravit quomodo Indiae DPI cooperationem inter gubernationem et res privatas ad mercaturam sanam et apertam creandam demonstravit. Pramod Varma, primus princeps Aadhaar architectus, utilitatem globalis DPI repositorio illustravit quod nationes bonorum fontium apertarum levari possunt. RS Sharma, pristinus CEO auctoritati Nationalis (NHA), ducem Indiae DPI salutavit eiusque facultatem varias difficultates solvendi per ecosystematis accessu.

Erectio globalis DPI repositorio et inclusio DPI in G20 Delhi Declaratio spectaculorum Indiae officium ad inclusionem digitalem et cooperationem internationalem pro promotione technologiarum digitalium.

sources:

- Moneycontrol