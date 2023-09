Dow Jones Mediocris Reversis Damna et claudit Sursum

Dow Jones Mediocris Industrialis (DJIA) resilire ab ineunte detrimento Iovis et diem clausit fere 0.2% superior hora 3 post meridiem ET. Hic motus positive comitatus est cum diminutione initialis jobless petitionis hebdomadae 2 Septembris desinentis, cum numerus caderet ad 216,000 ab retractato 229,000 in hebdomade priore. Quamvis haec emendatio, dissident in mense Novembri stent in spatio 43.4%, secundum instrumentum CME FedWatch.

Dum DJIA res circum vertere disponit, S&P 500 adhuc declinationem 0.3% experti sunt, et Nasdaq tech-gravis ab 0.8% sicut techna nervorum vendita cecidit. Omnes tres indices infra suas 50-dies averages mobiles mercabantur.

In indicibus mercatus aliis, volumen superior erat in NYSE, sed inferius in Nasdaq eodem tempore Mercurii die comparatum est. Oleum crudum etiam decrementum supra 0.5% ad $86.95 dolium vidit, cum cedat in Probatio aerarii nota 10 annorum per 2 puncta ad 4.26% cecidit.

Obsido etiam oculos habuit in ultimis explicationibus in foro cryptocurrency. Nuper Iovis, Cathie Wood ARK Obsido et asseveratio procuratio firma 21 Partis cum SEC interposita ut offerat fundus ethereum locum commutationis (ETF) quae aetherem cryptocurrency tenebit. Aliae maioris assets procuratio firms, sicut VanEck et Blackstone, approbationes quoque exspectant ut crypto ETFs maculam US deducant.

Intra Dow Jones nervum, Apple (AAPL) declinationem acrem expertus est postquam nuntium Sinarum imponens cohibet in usum iPhone a moderatoribus regiminis. Ceteri duces technici in Dow, inter Microsoft (MSFT) et Cisco (CSCO), ceciderunt. Ex altera parte, Intel (INTC) auctum pretium stipitatis vidit, movens in zonam emere post die Martis erumpens. Intel ortus motus per nuntium offerat operas pretium suum ad chipmaker Tower Semiconductor (TSEM).

Secundum nervum certis, Sprinklr (CXM) mansit in zona emptione obstante, nonnulla lucra post meridiem reddens. Inceptum programmatis stirpis Smartsheet (SMAR) et Braze (BRZE) positae sunt ut nuntiarent mercedes suas post clausuras mercatus.

Extra Dow Jones, GameStop (GME) vidit levem recuperationem in pretio suo secuto quarterium suum eventum. Societas 2% incrementum nuntiavit in vectigalibus et decrescentibus damnis eidem quartae proximo anno comparato.

Altiore, mercatus stirpis expertus est motus mixtos die Iovis, cum indicibus nonnullis recuperandis, cum aliis decrescente obeundo. Obsidores res varias arcte vigilantes erant, in iis jobless petitiones, cryptocurrentiae explicationes, ac singula societas perficiendi pro opportunitatibus collocandi potentialibus.

