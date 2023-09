iPadOS 17 Introduces Support pro UVC Corporis Fabrica: A Venator verso Video Creatores et Camertem

iPadOS 17 maiorem inducit mutationem quae posita est ut creatores videant et ludi felices — subsidium pro UVC (USB Video Class) excogitavit. Hoc significat iPads nunc agnoscere telas externas, cameras, chartas acquisitiones, aliasque machinas in USB-C connexas. Dum haec additatio initio inexcitabilis videbatur, evenit ut fons ludi et experimenta multos utentes essent.

Unus usor singularem modum invenit ad hoc novum pluma utendum. Utendo auxilio UVC, luso Puero Camerae uti poterant ut webcam pro FaceTime vocat in iPad Pro. Dum hoc ridiculum sonare potest, in iPadOS versatilis probatio UVC 17 demonstrat.

Priusquam in experimentorum rariorum tribuo cum UVC in iPad Pro capere, Gravis est basics intelligere. Via UVC opera capiendi in iPad Pro simplex est - si compatibilis camera cum iPad coniuncta est, apps sicut FaceTime sponte ad eam transibit ut fons video default. Inde facile potest uti webcams externas vel cameras pro vocationibus vel capiendis contentis nulla addita configuratione necessaria.

Praeter webcams, UVC subsidium aperit facultatem utendi lusus capere pecto, DSLR adaptatores, et alia USB accessiones ad coniungere fontem USB video cum iPad Pro. Hoc significat venatores nunc ludere ludos possunt ex Nintendo switch seu vaporem Deck in iPad Pro Retina Ostendens utens externo venatione captis card.

Ad hoc opus efficiendum, usores app opus habent in iPad qui video input e connexis UVC machinis legere potest. Una talis app est Captura Pro: UVC Spectator, utilitas a Jingcheng Tang effecta quae novis iPadOS 17 APIs utitur ut proponere et capere video ex fontibus externis.

Facultates ulterius extendunt cum facultate utendi Ludus Pueri Camerae ut webcam. Coniungendo Ludum Puerum Camerae ad Pocket console et mittendo video feed ad iPad Pro via HDMI adaptors, utentes consequi possunt unicum aspectum characteris directum ex ludo Puer ludo in FaceTime vocat.

Super, auxilium pro UVC machinis in iPadOS 17 novas possibilitates creandi aperit pro creatoribus et gamers video similes. Permittit facilem integrationem externarum webcams, camerarum, et fontium video, faciens iPad Pro magis versatile instrumentum pro range contentarum creationis et aleae operationis.

Conceptus:

– UVC (USB Video Class): Vexillum, quod video fluentes facultates super USB nexus definit.

- Ludus captos chartas: ferramenta machinae quae capiunt ac memorant lusionis footage e lusu solatur vel PCs.

- DSLR adaptatores: Accessiones quae DSLR cameram iungunt cum machinis ut computatrum vel smartphones.