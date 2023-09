Huawei retegit Mate 60 Pro+ et Mate X5 Foldable: Suntne 5G Capaces?

Huawei duas magis smartphones suo lineo addidit, Mate 60 Pro+ et Mate X5 plicabili, sequentem recentem missionem Mate 60 et Mate 60 Pro. Sinensium technica gigas circa has facultates radiophonicae machinis secretivas fuit, sed fontes suggerunt eos quidem 5G capaces esse. Celeritas test in Mate X5 foldable peracta a Sinensi blogger Vincentio Zhong memoriae infigo celeritas download super 1Gbps.

Mate 60 Pro+ et Mate X5 verisimile potest esse ab Huawei HiSilicon Kirin 9000S corpulentiae, quae curam de societate potentiae violationis sanctionum US movit. Nodi 7nm processuum chipset, provisum a chip locali SMIC locali, creditur posse a machinis lithographiae provectis ex ASML. Has machinas importans directe fuisset violationis banni momenti, ducens ad speculationem quod SMIC suam machinam lithographiam provectam evolvit.

Benchmarks a Sinensibus technicis diarii Geekerwan deducti indicant exsecutionem Kirin 9000S comparari cum Snapdragon 888 Qualcomm, at circa duas generationes consideratur. Kirin 9000S notat CPU cum uno magno nucleo et tres nuclei medii in architectura Huawei "TaiShan", necnon quattuor nuclei minimi innixi in Cortex-A510 brachii. Est etiam primus processus mobilis cum octo coros et 12 stamina sustentare multi- staminum. GPU, qui Maleoon 910 appellatur, par esse dicitur cum Snapdragonis 888 GPU.

Mate 60 Pro+ similitudines cum Mate 60 Pro participat, incluso subsidio ad ministerium vocati satellitem et nuntii satelles. Praecipuae differentiae sunt processus duplex tinctura metallicus "nanotech" et camerae posteriores meliores. Mate X5 foldabile similis est Mate X3, sed lineamenta Vitri Huawei Kunlun in velo externo et leviter velata specie camerae posterioris insulae.

Huawei pretia harum machinorum nondum revelavit, sed praeordinata sunt ut mox incipiant. Si omnes quattuor smartphones in Huawei recentissimi linei a Kirin 9000S potiti sunt, indicaret societatis fiduciam in suo chip cedere et provocationem potentialem ad US sanctiones exhibere. Plura de his machinis nuper Septembri revelanda exspectantur, commodissime competition cum iPhone 15 evitanda.

sources:

Engadget

Vincentius Zhong (Sinica blogger)

TechInsights ad Bloomberg

Bits & Chips

Geekerwan (Chinese tech blog)