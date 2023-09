Huawei continuat series admirandi Mauris quis felis cum introductione Mate X5. Haec machina directo Successori Mate X3 inservit et nonnullas notabiles emendationes ad mensam affert.

Mate X5 eadem lineamenta 7.85-inch LTPO OLED ostentationem principalem et 6.4-inch LTPO OLED ostentationem sicut antecessor suus. Utraque ostentationes a Vitro Kunlun tutatae sunt. Cogitatus praesto est in novo phantasmate purpureo colore, praeter Pluma Alba, Pluma Nigra, Pluma Aurum, ac Viridi Montis bene a Mate X3 lineup.

Secundum facultates camerae, Mate X5 eundem paroemum servat ac suum Decessorem. Ludit 50MP camera principalis cum f/1.8 foramine, 13MP f/2.2 camera ultrawide, et 12MP f/3.4 periscopi moduli cum 5x zoom opticorum.

Sub cucullo, Mate X5 offert usque ad 16GB de RAM et 1TB repositionis. Cum informationes officialis chipset dimissa non sunt, nuntia ex Sinis suadeant ut Kirin 9000s SoC referre possit, quod in recenti Matre 60 series emissum invenitur. Hoc chipset speculatur esse 5G capax chip structa in technologia SMIC 7nm processus.

Una e notis eminebant Mate X5 novum antennae consilium suum est. Huawei Lingxi antennae algorithmo AI utitur ut meliorem reticulum ad connectivity emendandam eligeret. Antennae fabrica etiam uti technologiae duplicem modum tuning, ut melius signum qualitatis.

Mate X5 instructa est cum majoribus 5,060 mAh pugna et subsidiis 66W elaboratis emissis, 50W incurrentibus wireless, et 7.5W vicissim wireless praecipientibus. HarmonyOS 4 incurrit et gestus aereos inducit, utentes utentes navigare sinit, telas paginas et imagines non tangendo principalem ostensionem. Accedit quod Mate X5 IPX8 IMPERVIUS IMPERVIUS est et duos modos BeiDou satellitem nuntiorum in Sinis sustinet.

Pre-ventiones pro Huawei Mate X5 in promptu sunt per VMall, cum apertis venditionibus quae die 15 Septembris inchoandae sunt.

Source: [Provide fontem details sine domicilio]