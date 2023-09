Huawei Mate X5: Novum Foldable Phone cum infigo Features

Huawei quiete suam novissimam praetoriam, Huawei Mate X5, in Sinis misit. Etsi societas processuum singularum telephoniorum non revelavit, gloriatur 7.85-inch LTPO OLED ostentationem interiorem et 6.4-inch OLED LTPO velum externum. Mate X5 venit in optiones diversorum colorum quinque et in duobus variantibus repono praesto est. Singula scelerisque pretium nuntianda sunt.

Huawei Mate X5 Huawei Mate successor est X3, quae ante hoc anno in Sinis dimissa est. Ludens octa-core Snapdragon 8+ Gen 1 SoC, Mate X3 positivas recognitiones accepit. Mate nuper detecta X5 offertur in pluma Sand alba, pluma Arena Nigra, pluma Sand Aurum, Aoyama Dai (Green), et phantasma purpurei coloris bene. Etiam in duas optiones repositas venit: 12GB + 512GB et 16GB + 512GB. Accedit quod duae optiones repositae in promptu sunt solum pro editione Collectoris: 16GB + 512GB et 16GB+1TB.

Huawei Mate X5 lineamenta a 7.85-inch LTPO OLED tabula interior cum resolutione 2496 x 2224 elementa. Habet tactum sampling rate of 240Hz et rationem aspectum 8:7.1. Tegumentum ostentum est 6.4-inch OLED LTPO tabula cum resolutione 2504 x 1080 elementa, tactus rate of sampling usque ad 300Hz, et aspectus proportio 20.9:9. Telephonum mobile usque ad 16GB RAM et 1TB tabulariorum ingenitae instructum est.

Facultates camerae in terminis, Mate X5 gloriatur triplicem posticam cameram setup. Sensorem primarium validum 50-megapixel comprehendit, sensorem 13-megapixel cum lens ultra-late, et 12-megapixel sensorem cum periscopo telephoto lens sustentans imaginem opticam stabilizationis (OIS). In fronte est camera 8-megapixel ad sui ipsius capiendos.

Mate X5 a 5,060mAh pugna cum 66W wired et 50W wireless celeriter incurrens subsidium, usu diuturno praestans, potestatum esse. Concurrit in Harmonia OS 4.0, systema novissima operandi ab Huawei. Phone varias optiones connectivity praebet sicut Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Etiam IPX8-aestimavit resistentiae resplendere.

Perpendens 245 P., Materia X5 mensurae 156.9mm x 72.4mm x 11.08mm cum plicata et 156.9mm x 141.5mm x 5.3mm explicata.

In fine, Huawei Mate X5 infigo additamentum ad forum plicabile telephonicum est. Cum ostentatione attonitus, potens camera habeat, et facultates celeriter praecipiens, tech fanaticus certus est attrahere. Phone pergit traditionem Huawei tradendi top-SCARIFATIO machinas quae fines Mauris quis felis technicae pulsant.

