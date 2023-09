Huawei Mate LX Pro + Launches in Sina cum Features infigo

Huawei recentissimas additiones ad seriem mate, Huawei Mate 60 Pro+ nuper detexit. Hoc novum exemplar coniungit cum antea deductae Huawei Mate 60 et Huawei Mate 60 Pro. Etsi societas nondum singula processus detexerit, cogitari potest telephona potiri ab in domo Kirin 9000s SoC.

Huawei Mate 60 Pro+ magna 6.82-inch OLED ostentationem et lineamenta sensorem primarium 48-megapixel a tergo iactat. Etiam celeriter incurrentes sustinet, cum optiones tam wired (88W) quam wireless (50W) emittens. Telephonum mobile in Sinis praesto est cum duabus variantibus repono - 16GB + 512GB et 16GB+1TB.

Secundum determinationes, Huawei Mate 60 Pro+ lineamenta 6.82 inch LPTO OLED ostendunt cum resolutione 1.5K et rate reficiendi usque ad 120Hz. Harmonia OS 4.0 instructa est et processus non specificatus, 16GB de RAM et usque ad 1TB tabulariorum ingenitae.

In fronte camera, Huawei Mate 60 Pro+ ludit triplicem cameram posticam positam, inclusa 48-megapixel sensorem primarium cum imaginis optica stabilizationis (OIS), 40-megapixel sensorem cum lentis ultra-wide-angulo et 48- megapixel ultra-macro telephoto lens cum OIS. Ante cameram notat 13-megapixel sensorem.

Potens Mate 60 Pro+ est 5,000mAh altilium quae celeriter increpans sustinet, inter 88W wired notans, 50W wireless increpans, et 20W wireless vicissim celeriter praecipiens. Phone etiam varias optiones connectivity praebet sicut WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, duo satellitum communicationem et USB Type-C. Sensorem in- ostentationem digiti impressi ad securitatem notat et habet aestimationem IP68 pulveris resistentiae fundendi.

Dum pretium Huawei Mate 60 Pro+ nondum patefactum est, nunc praesto est pre-booking in Sinis cum nominali quantitate CNY 1,000 (proxime Rs. 11,300).

Super, Huawei Mate 60 Pro+ videtur esse pluma-conferta felis cum specificationibus impressivis, qualis ostentus summus, et potens camera setup. Facultates provectae praecipiens et larga copia optionum repositionis offert. Huawei fans hanc machinam exspectare potest ut experientiam usoris a premium eriperet.

- Definitiones: OLED - Organica luce emittens Diode, SoC - System-on-Chip, OIS - Optical Image Stabilizationis, IP68 - Ingress Praesidium rating 68, significat pulverem et aquam resistentiam praebet.