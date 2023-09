Huawei Mate 60 Pro + novissima addita est ad seriem Mate Huawei 60, sequentes launches Mate 60 et Mate 60 Pro. Exemplar huius capitis-lineae super lineamenta Pro exemplar regularis aedificat easque ad gradum proximum recipit.

Incipiens a chipset Huawei specificationes accuratas non aperuit sed creditum est 7nm Kirin 9000 millium in Sinis esse posse. Mate 60 Pro+ cum 16GB de RAM venit (ex 12GB in Pro exemplar) et optiones repositas 512 GB vel 1TB offert, dilatabilis per Huawei's proprietatis NM card formatae.

Mate ostensio 60 Pro+ est 6.82 inch LTPO OLED tabella, similis Pro exemplari, sed cum superiore resolutione 1,260 x 2,720 elementa. Est tabula 10-bit cum recremento rate vndique ab 1Hz ad 120Hz et 300Hz lineamentis sampling tactus. Splendor regitur per 1,440Hz alta frequentia PWM obscurante.

Secundum firmitatem, Mate 60 Pro+ aestimatur IP68 pro aqua et pulvere resistentiae et in aqua demersa usque ad 6 metra (20 pedes) dimidia hora sustinere potest. Etiam secundae generationis Kunlun vitreum praesidium contra fricat et damnum notat.

Mate 60 Pro+ ludit triplicem foraminis ferrum consilium in ostensione, uno foramine ad 13MP sui cameram et duo foramina pro 3D tempore fugae (ToF) systematis. In tergo, quod habeat cameram infigo gloriatur. Moduli principalis domuum 48MP sensorem cum lens OIS parato, dum periscopi moduli sensorem 48MP et 90mm f/3.0 lens cum OIS. Camera ultra-lata ad sensum 40MP upgraded est.

Facultas altilium a Pro exemplar immutata manet, cum 5,000mAh altilium quae celeriter increpans ad 88W wired et 50W velocitates wireless sustinet. Etiam 20W offert vicissim wireless praecipiens ut alias machinis praecipias. Optiones connectivity Wi-FI 6 (axis), Bluetooth 5.2 cum LDAC et L2HC codicibus, NFC et IR blaster.

Unicum notae Mate 60 Pro+ facultas est faciendi vocem vocat in retiacula satellite Tiantong, praeter duos modos textos nuntios in BeiDou retis. Subscriptio accurata huius officii non detecta est.

Huawei Mate 60 Pro+ expectatur naves ab Octobre IX incipere, cum Morbi cursus nunc esse nuntiatum. Sed clientes locum in acie ponere possunt depositum CNY 9 (circa $1,000), depositum reservare. Color optiones Mate 135 Pro+ includunt Black et Cremor, cum utraque 60 GB et 512TB optiones repositas in promptu habent.

definitiones:

– Kirin 9000s: 7nm chipset factorum ab Huawei.

– LTPO: oxydatus inferioris-temperatus Polycrystallinus, technicae usus in OLED ostentationes ad vim efficientiam meliorandam.

- IP68: Vexillum internationale pro aqua et pulvere resistentia.

– OIS: Optical Image Stabilizatio, technicae usus in camera lentium ad minuendum labrum causatum a camera quassum.

– ToF: Tempus fugae, technicae usus in cameris ut distantiam inter cameram et subiectum metiaris.

- BeiDou: Sinensis systema navigandi satellite.

- Tiantong: Satelles retis quae dat vocem vocat et text nuntius in locis remotis.

