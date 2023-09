Cordis Rhythm Societas anni secundi anni HRX Event in Seattle

Cor Rhythm Societas (HRS) parat secundo eventu annuo HRX, valetudinis globalis et technologiae colloquium, quod doctores a cura et industria technologia colligit. Colloquium propositum est statum quo provocare et patientem curare per innovationem et cooperationem mutare.

HRX 2023 fiet a 21-23 Septembris 2023, ad novum Summum placitum centrum in Seattle. Unicum unius cubiculi occasus visneti ordinatur ad dimicationem augendam et ad creatricem ac collaborationem inter attendees fovendam.

In colloquio varias programmandi ad salutem digitales cardiovasculares notavimus. Sessiones solutiones disceptationum et propositionum de argumentis includunt, sicut exempla curae virtualis emergentes, impulsum technologiae digitalis in aequitatibus sanitatis, et prospectus in sumptu digitales sanitatis.

Accedit, HRX AbstracX, potens per Acta Digitalis Health Cardiovascularis, 15 electos innovatores ostendet qui suum opus ad praesentationes orales 10-minutas exhibebunt. Colloquium etiam in certatione certaminis erit, ubi quinque iunctae selectae de praemiis nummis a funders certabunt.

Sana M. Al-Khatib et Dr. Jagmeet P. Singh expresserunt motus exsecutivi Co-productores de exspectando colloquio eiusque potentia ad collaborationes creandas et accessus technologicos patientis curas promovendi. Credunt futurum sanitatis in virtualis, digital, et in acie technologiae secans.

Societas Cordis Rhythmorum dedicata est ad promovendam educationem et advocationem pro arrhythmia professionalibus et aegris cardiacis, cum umbilico progrediendo campum electrophysiologiae.

Pro magis notitia in HRX 2023, rutrum velit visitare.

