Quam ad Share Website Links Per Apple Devices

Summarium: Disce quomodo faciliter nexus website communicare per machinas Apple tuas ope iCloud et Safari. Haec factura maxime utilis est cum pergere voles telam interretialem in alia arte carpere vel ad certam paginam in multiplicibus machinis accedere. Hos gradus sequere ut constituas et hac opportunitate utaris.

Si praesertim Apples machinis uteris ut iPhone, iPad, et MacBook, optionem habes ut nexus plus fluidi website communicet. Sed paucae requiruntur ut haec factura compagem operatur. Exempli gratia, si Mac cum macOS Mojave 10.14.3 vel maior uteris, iPhone vel iPad debet currere iOS (vel iPad OS) 12 vel ante. Si tuus Mac utitur macOS Mojave 10.14.4 vel recentior, iPhone vel iPad debet habere iOS vel iPad OS 13 vel recentior inauguratus.

Cum requisita necessaria conspexeris, in una arte paginas pascere potes et facile eas ad aliam machinam mitte ut pergas ubi desinis. Pluma haec perfecta est ad imagines vel videos fusius spectandas in majori velamento, mutando ad machinam portatilem dum certam paginam apud te servans, vel transactionem in una machinis inchoans et eam in alia fabrica perficiens in qua tui solutionis notitia salvatur. .

Hoc pluma ut erigat, debes iCloud efficere ut tabs Safari participet per omnes tuas coniunctas machinas Apple. In iPhone, iPad, vel iPod Tactus, vade ad Optiones > iCloud > Safari, et fac toggle switch. Mac in tua, vade ad Optiones systematis > iCloud > Safari, et fac toggle transitum.

Semel iCloud pro Safari constitutum est, communicans tabs incipere potes. In iPhone, iPad, vel iPod Tactus, Safari aperi, conjunctionem Tabs tap, et Plus (+) iconem ad novam tab aperi. Quaelibet tabs Safari aperta ex aliis connexis machinis in pagina Satus pro nova tab apparebit. Tap in tab nexum aperi in fabrica vel nexum tenere in alia arte claudere. Mac in tuo, Safari aperi, tabulas tabulas elige, et elige ostende paginam initium. Ab initio Paginae tabuls accedere potes aliis connexis machinis aperire.

Si Safari tabs apertas per tuas machinas videre non potes, fac te signari cum eodem Apple ID in omnibus illis. Si alio Apple ID uteris, unum commutandum quod in aliis Apples machinationibus uteris.

Cum hoc simplici constituto, faciliter nexus website communicare per tuas Apples machinas et inconsutilem carpendi experientiam frui. Da operam et streamline tua online pasco per omnes cogitationes tuas.

sources:

- Stockcam / Getty Imagines

- Nikkimeel / Shutterstock

- wichayada suwanachun / Shutterstock