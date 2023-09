Quam transferre Items ad tuus Spaceship scriptor Cargo habe

By

Haven'es nuper acquisitas res quas vis in onere spatii tui condere? Noli solliciti esse, nos te GRADATUS duce obtexit quo vasa transferre ad tabulam navis tuae.

Gradus I: Press Satus puga in vestri moderatoris. Bulla haec typice repraesentatur per tres lineas horizontales verticaliter reclinatas. Deprimendo bullam hanc, principales aperies occasus.

Gradus 2: Locate et elige "Navem" optionem, quae in fundo-sinistra parte circuli solet inveniri.

Gradus 3: Lectis navi, nunc imaginem spatii activae tuae videre debes. Preme tesseram X in tua moderatore ut accessum navis onerariae excipiat. Animo habe te solum posse vasa activa in navi tua reponere.

Gradus 4: Cum in medio navis oneris prehenderis, transire potes vasa quae in spatio mitterent acquisisti. Preme bullam scapulae LB in moderatore tuo ut switch ad inventarium mores tuos.

Gradus 5: In inventario tuo charactere, indicem rerum in genere variarum sectionum invenies, ut arma, spatia, sarcinas, galeas, apparilia et iacula. Locas item, quas ad mercium custodias transferre volueris.

Gradus VI: Highlight lectus item et premere puga A tua controller. Si item evanescat, significat rem oneris praesidio feliciter translatam esse. Attamen si item non transfert, verisimile est inventarium navis tuae maximam facultatem pervenisse.

Gradus 7: Ad duplices perscriptio quod item in custodia mercium repositum est, iterum preme bullam LB moderatoris tui. Si vestigia recte secutus fueris, item electa tuto reposita in custodia navis oneraria invenias.

Et ibi habetis illud! Feliciter res tuas ad locum navis onerariae transtulerunt. Iam facile inventarium tuum regere et disponere potes, dum vastum universum exploramus.

