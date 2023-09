Migrans tuum Fitbit Data ad Google

Summarium: Incipiens in 2025, facienda erit ut Ratio cum Fitbit utatur. Utentes Fitbit existentes non statim migrare notitias suas, eligere possunt nunc id facere ut beneficiis utantur. Commeans tuum Fitbit data ad rationem Google concedit pro uno signo-in et applicat lineamenta Google secreti ad Fitbit data. Gravis est notare hanc migrationem esse permanens et infectum fieri non posse.

Processus migrationis incipias, ut tua Fitbit app ad recentissima versione renovata sit. Aperi app et quaere promptum cui titulus "Fitbit est pars Google Familiae". Si hoc promptum vides, ICTUS "Incipere". Deinde, elige rationem tuam ex indice optionum promptorum. Si idoneam rationem Google non habes, novam creare potes.

Proximo gradu, recensere et confirmare tuum Fitbit setup, inter profile informationes tuas ac salutem et salutem datam. Potes eligere quae data vis migrare. Cum exploraveris informationes tuas, recognosce quomodo Google Fitbit utitur notitia et ad verba conveniunt. Optionem etiam habebitis ut valetudinem tuam conferas ad incepta Google et investigationis Fitbit.

Accedit, ut sync notitia tua cum salute Google Connect API si vis eligat. Postquam hos gradus compleveris, sonum "Actum" ad processum migrationis perficiendum. Totus processus debet accipere circiter quinque ad decem minutas.

Memento quod, dum migratio facienda non est usque ad 2025, mane migrans te permittit uti beneficiis utendi rationi cum Fitbit. Valet consideratio si cogitaveris Fitbit vel Pixel pergere utens machinas in longum tempus vigilare.

Nota: Fitbit salutem et sanitatem datam adhiberi non possunt pro Google ad nisum ut pars termini regulatorii pro acquisitione Google fitbit.

Fontes: Verge