Quomodo uti FaceTime in Apple TV cum tvOS 17

Novissima tvOS 17 renovatio pro Apple TV novam plumam excitantem adfert: FaceTime app. Nunc, Apple TV utentes facere possunt FaceTime vocat immediate ex TV utens continuitate camerae plumae in iOS iPhone eorum 17. Hoc permittit pro magno screen video vocationis experientiam convenientem et perfectam ad conventus corporatos.

Uti FaceTime in Apple TV cum tvOS 17, necessaria praevia sequentia habere debes:

- tvOS 17 installed in vestri Apple

- iOS 17 installed in vestri iPhone

- Apple TV et iPhone cum eodem Apple ID signati sunt

- Uterque iPhone et Apple TV connexa WiFi network

- An iPhone cum auxilio CAMERA continuatio (iPhone XR vel post exempla)

Cum Apple TV in camera constructum non habet, Continuitas Camerae pluma e macOS ad tvOS allata est 17. Cum FaceTime app in Apple TV tuo aperies, notificationem in iPhone accipies quod Apple TV coniungeret. . Semel connexus, rogaberis ut iPhone in landscape modum prope TV collocare cum camera adversa contra te.

FaceTime vocare in Apple TV cum tvOS 17, hos gradus sequere:

1. Duc FaceTime app in Apple TV.

2. Apple ID uti vis pro FaceTime vocat.

3. SPISSAMENTUM notitia in iPhone et nexum accipere.

4. Pone iPhone in orientatione suadeo prope TV.

5. Lego contactum vocare vis.

6. Cum contactus vocationem tuam acceptat, elige inter tres modos cinematographicos: Centrum Tempus, Effigies et Reactiones.

FaceTime in Apple TV utens commoda habet ut commoditas magni screen video vocantis experientiam et melioris notae qualitatis ex usu camerarum tergorum iPhone. Sed interest notare FaceTime in Apple TV solum in promptu esse in 4K-paratis Apple TV boxes.

Praeter FaceTime, etiam iPhone uti longinqua ad Apple TV moderari potes. Quare, sive conventus familias sive res vocat amet, nunc experientia in maiore TV screen frui potes.

