iOS 17: Quomodo crea Custom Contactus Posters et Contactus Share Usura NameDrop

iOS 17, Novissima ratio operandi pro iPhone, mox emissa, e regione Apple novi lineamentorum productorum emissa est. Haec renovatio varias notas excitandas inducit quae utentes utentes ad suas iPhones sicut numquam ante permittunt. Una notabilis notatio est facultas unicam "poster" creare pro utroque contactu. Haec imago customizable screen tuum implebit cum es in vocatione cum illo homine vel cum te vocant.

Ad contactum poster, simpliciter tap in "Contactus Photo & Poster" in contactu profano. Inde, curriculum vitae in posteram eligere potes. Optiones includunt utens photographica, color color, Memoji, vel monogramma. Nomen notorum speciei, fonti et colore incluso, domicilium habere potes. Imago fundi etiam emendari potest a tondendo, applicando filtra vel curriculum removendo.

iOS 17 etiam novam inducit notam nomine NameDrop, quae utentes cito communicare sinit eorum contactum informationes sine nominibus manually inputandis et numeris telephonicis. Uti NameDrop, usores necessarios habent iPhones prope simul, similes quomodo Apple Stipendium adhibetur. Populus cum acceptis informationibus contactu patebit, optionem praebet ad singula contactum recepta emendandum.

Adaequationis contactum poster in iOS 17 tam simplex est quam primas sequentes gradus ad creandum. Modo telephonum app aperi, contactum quem vis recensere invenies, ac in "Contactum Poster & Photo" tange ut desideratas updates efficias. Accedit, utentes possunt creare contactum poster et photo sibi per accessum suum contactum card in Phone app quod percussoque in "Mei Card".

Quaeso nota contactum posterorum cum aliis communicari posse, sed usores optionem habent ut inactivandi automatic communicatio. Infeliciter, NameDrop in praesenti est tantum available pro communicandis contactibus inter Apple machinis compatibile et pro MASCULINE usoribus praesto non est.

