Sony dimitte horizontem vetitum Occidentem Edition

Sony fama est opus in Horizonte vetitum Occidentalem Editionem completam, secundum enumerationem e tabula aestimationee Singaporis. Compilatio dicitur includere originale valens ludum, Horizon vetitum occidens, necnon dilatatio Oris Incendium. In tabulatis huius editionis in enumeratione non mentio facta est, sed expectatur ut praesto sit in tempus sed sapien 5, sicut dilatatio Oris Incendium exclusive ad ipsum consolandum erat.

Dimissus in Februario 2022, Horizon vetitum Occidentalis magnam laudem a criticis accepit. Recensio IGN ludi 9/10 considerata est, eamque describit ut "triumphanta iunctura pugnandi, summae creaturae et ingenii consilium, et mundum apertum captans". Oris Incendium dilatatio, quae mense Aprili 2023 immissa est, etiam positive receptum est cum aestimatione 8/10 ab IGN.

Dum Sony nondum in Editione Perfecta commentatus est, animadvertere digna est turmam suam in PC tribunal sensim dilatare. Anno 2020, Sony horizontem Zero Aurora ad PC traiecit, tres annos post primam suam remissionem in PlayStation 4. Haec notabilis mutatio in consilio Sony notata est, sicut societas antea ad exclusivam solandi intentus erat.

Tempus est sed sapien CEO Jim Ryan significavit Sony non parare ludos versiones PC dimittere eodem die quo eorum consolatorium movet. Sed agnovit successum ludos portandi paucis annis post primam remissionem ad PC. Xbox caput Phil Spencer reprehendit Sony's haesitavit PC remissionis schedulae, quatenus Xbox accessum simultaneum solvo in PC, consolatorium, et nubes rostra.

Ut nunc, Sony non officialem nuntium de Horizonte vetitum in Occidente Editione complevit, sed alit etiam singula cupide exspectant.

