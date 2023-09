Honor 90 5G pone Duc in India mense Septembri

Honor 90 5G, primitus in Sinis mense Maio dimissus, omnes ad mercatum Indicum iter facere constituerunt. HTech India, societas telephonica venditandi in India, clavem specificationum variantium Indicum confirmavit. Velut eius Sinensium counterpartem, variantes Indici a Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 SoC a potestate erunt et in machinam 5,000mAh cum 66W velocissimo auxilio sustinebunt.

Officialis producti pagina Honoris 90 5G in website Indicis alia singularia magni ostendit. Telephonium in promptu erunt in optionibus diversis coloratis inter Diamond Argentum, Smaragdum Viridis, Mediae Nigrum, et Pavonem Caeruleum. Micrositus Amazonicus pro Indico variantibus telephoni insinuat se offerre varias RAM et figuras repositas, vndique ab 8GB+256GB ad 12GB + 512GB, facultate dilatandi vRAM per 7GB.

Honor 90 5G Indiae variantes in Magic OS 7.1 persequentur, in Android 13. Exhibet 6.7-inch AMOLED ostensionem cum resolutione 1.5K et refice rate usque ad 120Hz.

Phone instructa est cum triplo postico camerae indice, ex 200-megapixel sensore primario cum Honoris Imaginis auxilio, a 12-megapixel lens angulari ultra-lato, et lens 2-megapixel macro. Anterius camera, posita in foramine centri-alignis pertundi socors, 50-megapixel sensorem gloriatur.

Potens machinam machinam esse machinam 5,000mAh altilium quae 66W sustinet celeriter incurrens per USB Type-C portum. Honor affirmat telephonum currere 20 horas locorum 720p videos, offerens diuturna observantia. Honorem 90 5G in terminis connexionis sustinet 5G, 4G LTE, band dual-Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS.

Pretium expectati Honoris 90 5G in India circum Rs. 35,000.

Fontes: HTech India, Amazon, Honor India

Nota: Nulla domicilia praebebantur ad fontes.