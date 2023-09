Hong Kong Expands Testis pro Sinis Digital Yuan

Hong Kong secundum periodum technicae probationis pro digitali Sinarum Yuan ingressus est, cum iudicio nunc plures Hong Kong ripas possidet. Auctoritas monetaria Hong Kong (HKMA) et Ripae Populi Sinarum technicas probationes initiales compleverunt pro crucis confinio praestationibus utentes digitales Yuan in Hong Kong. Secundum tempus iudicii citatus est currently, plus involvit Hong Kong ripas et probatio digitalis Yuan viduli summo-usque munus per velocius Payment System (FPS).

FPS, ab HKMA in 2018 introducta, solutiones crucis argentariae in Hong Kong dollariis vel Sinensium Yuan adhibitis ad mobilem phone numerum vel electronicam electronicam recipiens faciliorem reddit. In secunda huius anni quarta parte, FPS circa HK$1 miliarda pretium Hong Kong praestationum dollarorum processit, notabile incrementum ex eodem tempore proximo anno reputans.

Digital Yuan, etiam notus e-CNY, expectatur optionem securam et opportunam praebere ad consummationem in utraque Hong Kong et Sinarum in crucis confinio grosso. Intendit augere efficientiam crucis limitis solutionis officia et connectivity promovere in Maiori Area Guangdong, Hong Kong, et Macau.

Haec dilatatio digitalis Yuan experimenti in Hong Kong adsimilat cum Sinis conatus ducere in progressu Centralis Bank Digital Currency (CBDC). Patria iam exploratores sui CBDC in variis provinciis gubernatores deduxit, cum decies centena millia hominum iudiciis participantibus. Ut nunc, 11 nationes suas CBDCs plene posuerunt, in iis Sinis, Bahamis, Nigeria, Anguilla, Jamaica, et septem nationes Orientales Caribbeae.

Ceterum Hong Kong intendit se ut maiorem cryptam centrum constituere et novas leges induxit ad progressionem Web3 et cryptocurrencie promovendam. Sub hac legislatione, investitores in Hong Kong scruta negotia specifica "magnis caplis" in commutationibus licentiati mercari possunt, custodibus obnoxii sicut cognitionis probationes, periculi perfiles ac limites expositi. Securitates et Futures Commissio de Hong Kong licentias permutationum actuose tribuit quae cum suo crypto licentiae regiminis obtemperant.

Recens approbatio principii (AIP) licentiam concessam SEBA Bank a SFC permittit ut ripas exerceat in actionibus ordinatis, in quibus agitur de pignoribus et effectibus actis virtualis. Praeterea crypto commutationis OKX nunc in ultimis gradibus obtinendi Virtualis Asset Service Providentem Licentiae (VASP) in Hong Kong.

- Yuan Digital: Sinarum Centralis Bank Digital Currency (CBDC), notus etiam ut e-CNY.

- Velocius Payment System (FPS): A systema introductum per HKMA quod faciliorem reddit solutiones crucis in Hong Kong pupa vel Sinica Yuan.

- Bank Centralis Digital Currency (CBDC): Forma digitalis fiat monetae patriae quae edita et regulata est per eius ripam centralem.

– Web3: Refertur ad tertiam partem interreti, ubi decentralized applicationes et technologiae technologiae significantes partes agunt.

