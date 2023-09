HMD Global Annuntiationes Expansio Smartphone Portfolio

HMD Global, societas Finnica independentis post notam Nokia, portfolio electronicarum notam suam ampliare constituit cum introductione telephoniorum sub notam suam HMD. Haec denuntiatio facta est a Jean-Francois Baril, Co-conditor, Praeses, et CEO of HMD Global.

Secundum Baril, telephona HMD et Nokia simul coexistunt, et clientes cooperationem exspectare possunt "cum novis sociis excitandis". HMD Global se posuit ut quam celerrime crescens 5G machinae machaerae et ducem in sustineri posse cum suis machinis reparabilibus Nokia.

Cum his rebus sub cingulo suo, HMD Global in forum independenter ingrediendum est et novum mundum creandum pro telecommunicationum necessitates consumendi feruntur. Societas se iactat in una e maximis societatibus felis in Europa et consilia ad altam qualitatem, parabilis machinas mobiles globally consumers liberare.

Etsi nulla singularia vel timelines in nuntiatione praebuerunt, expectatur HMD Global informationes mox plus ostendet.

