Mortalis Kombat 1: Jean-Claude Van Damme as Johnny Cage

Magnopere anticipatum Mortal Kombat 1 mox dimitti constituitur, et una maxime excitantium revelationum conclusio actoris et militaris artificis Jean-Claude Van Damme sicut character Johnny Cage fuit. Van Damme implicationem in ludo maxime significant quod praecipuum munus egit in ipsa Mortal Kombat creatione.

Retro cum tincidunt, Ed Boon et John Tobias, pro medio laborabant, initio Van Damme accesserunt ut stellam in cryptoportico lusu accessissent. Actor autem oblatum recusavit, quod Boon et Tobias ducebant ad explicandum suum originale pugnae ludum pro project. Hoc consilium tandem consecutum est in nativitate Mortalis Kombat.

Nunc, in recenti apparentia fabulae Hot Ones ostendunt, Ed Boon primum aspectum in Van Damme sicut Johnny Cage revelavit. In colloquio, Boon de historia actoris cum libertate disputavit dum calefacit alae Calidae Scoville sustinens 71,000. Boon demonstravit se plures conatus in praeterito tempore Van Damme acquirere, sed hoc tempore aurum percusserunt et ad eius participationem impetrandam curaverunt.

In abruptione Van Damme ut Cage, videmus eum parare ad pugnam aliam versionem Johnny Cage in domo sua Hollywood. Vestis minorum dierum Van Damme est simile, praesertim eius munera in Bloodsport et Kickboxer, vestis iconica constans cingulo, crepidis et brevibus spandex constans.

Mortalis Kombat 1 aliae quoque notae celebritatis facies, inter Megan Fox ut Nitara, John Cena pacificus, Antonius Starr ut Patria, et JK Simmons ut vox Omni-hominis. Hae notae pars prima ludi Kombat Pack.

Fans avide exspectant emissionem Mortalis Kombat 1 , quae die 19 Septembris destinatur pro Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, Xbox Series X. Mane accessus praesto est quinque diebus per Editionem Magnum, quod includit ludum primus Kombat Pack et Jean-Claude Van Damme Johnny Cage cutis.

