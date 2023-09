"Jean-Claude Van Damme Debuts as Johnny Cage in Mortal Kombat 1"

Mortal Kombat 1 in plumam excitando celebritatum, inter JK Simmons, John Cena, et Fox Megan positum est. Sed una ex notissimis additamentis ad lusum 80s actio stellae Jean-Claude Van Damme est, quae cameo speciem sicut Johnny Cage facit. Series co-conditor Ed Boon in-ludum similitudinem in online Van Damme communicavit, vultus eius indoles patefacit.

In an interesting venalicium moventur, Boon nuper apparuit in YouTube spectaculum "Hos calidi" hosted a Primo Festo Nos. Per 14-minutas eius species, Boon Mortal Kombat 1 disputavit et historiae seriem' dum varias salsamenta calida cum alis pullis deprimit. Video etiam pediludium aliquod lusionis ostendit, incluso brevem conspectum characteris Van Damme in nota 5:52. In clip, Van Damme aerem exhaurit, volat volucrem, et insignem similitudinem iunioris sui gerit.

Boon etiam fabulam intricatam communicavit quomodo Van Damme involvit Mortal Kombat 1 seriem plenae circuli. Ludum ab NetherRealm Studios ortum ortum ostendit' incassum conatum creare ludum circa Jean-Claude Van Damme sitas circa 30 annos. Quamvis initialis resistentia a Van Damme, turma tandem suam participationem conciliare curavit, excitando momentum ad bigas evolutionis creando.

Van Damme sicut Johnny Cage pars erit Mortalis Kombat 1 dies launchendi Kombat Pack DLC, die 19 Septembris solvens pro tempus sedis V, Xbox Series X/S, Switch, PC.

