Harrington Library Consortium suam participationem in Texas cloudLink network denuntiavit, legentibus ingentem bibliothecam titulorum digitalium accessurum permittens. Coniungendo hoc statewide programmate cardholders a consortio 87 membri bibliothecae iam frui potest per quartam decies centena milia librorum downloadable et audiobooks. Haec collaboratio permittit cardholders ut amplam collectionem opum ad unguem accedere.

Texas cloudLink network comprehendit bibliothecas Texas quae communicare cum bibliotheca titulorum digitalium per 3M Cloud Library. Cum proxime ad 250,000 summa exemplaria prompta communicabilia, haec collectio cum quattuor additionibus crescere pergit. Consortium 8,377 titulorum in bibliothecarum membrorum exsistentium collectione integrabuntur, ulteriores facultates piscinae pro suis cardholders augebunt.

Excitans mutationem in Amarillo Bibliothecae Publicae cardholders facultas est quaerendi titulos tam in CloudLibrary ac SimplyE apps. Applicamenta haec facile ex Apple App Store vel Google Play Store deponi possunt. Speciatim, in CloudLibrary app patronos permittit quaerere titulos quos a Group Texas cloudLink. Ut ad collectionem bibliothecae accedat, patroni selecti debent vel Harrington Bibliothecam Consortium in CloudLibrary vel Amarillo Publicam Bibliothecam de SimplyE ut suam domum. Documentorum login, incluso numero chartarum bibliothecarum et PIN, ad facultates accedere requiruntur.

Amarillo Bibliotheca Publica nuper etiam Bibliothecam Publicam Texas et Archives Commissionis Programma Simpliciter coniunxit, unde plus quam duplex numerus titulorum downloadabilium cardholders praesto est. Haec dilatatio subsidiorum digitalium adhuc legendi experientiam patronorum bibliothecae auget.

Cum hac cooperatione et applicatione novorum instrumentorum, lectores in Texas facillime possunt explorare ornatus librorum digitalium et audiobooks. Societas inter bibliothecas per Texas cloudLink network maiorem accessum et promptitudinem lectorum efficit, commodiorem et experientiam omnibus adhibens.

definitiones:

-- Harrington Library Consortium : Bibliothecarum collectivorum in Texas qui simul operam dant ut accessum ad facultates pro patronis augeant.

-- Texas cloudLink : Retis bibliothecarum Texas quae membra ad facultates suas digitales bibliothecas inter se communicare permittit .

– 3M Cloud Library: Tribunal, quod accessum praebet ad titulos digitales, inter libros et audiobooks.

sources:

- The Harrington Library Consortium

- Texas State Library et Archives Commissionis