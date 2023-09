GoPro Hero inducendo 12 Niger: Features, Price, et Specificationes

Magnopere praeventus GoPro Hero 12 Niger in India nuper inmissus est, offerens varias lineas excitandi et melioramenta ad capiendas imagines et videos attonitus. Pretium at Rs. 45,000 pro vexillum versionis et Rs. 65,000 pro Creatoribus Editionis, haec actio camera est certa ad attrahendum creatores professionales et casus fanatici.

Una e notis eminentibus GoPro Herois 12 Niger est suum HDR subsidium utriusque 5.3K et 4K recordatio video. Hoc permittit ut range dynamica aucta, ex quo fit uberior, accuratior footage. Insuper novus modus captis verticalis introductus est, ut utentes caperent imagines et videos in ratione aspectus 9:16. Camera etiam lineamenta includit sicut TimeWarp, Temporis Lapsus, Effectus Noctis et Longa Nocte.

Heros 12 Nigrum stabilizationem cum HyperSmooth 6.0 featuring AutoBoost meliore gloriatur. Quater magis notitias dividendo, camera vel levioris footage liberat. Etiam GP Log + LUTS sustinet et 10 frenum colorem praebet, appellantes ad videographos professionales et photographeros.

Pro his, qui in consequat curae sunt, GoPro Heros 12 Nigrum inducit novam plumam nomine Intervallum Photo. Hoc permittit utentes capere imagines intempestivas ab 0.5 secundis usque ad 120 secundis, perfectam esse ad conficiendas sequentias temporis lapsu.

Excitando praeter Heros 12 Niger est capacitatis wireless audio recording. Users suas Bluetooth headphones ad cameram coniungere possunt, permittentes ad inconsutilem wireless auditionis recordationem, mandata voce, et summis cameram. Camera ad quattuor cogitationes Bluetooth eodem tempore coniungere potest.

Powered per GP2 processorem ac sensorem 1/1.9 inch instructum, Heros 12 Niger latiorem 177 gradum campi visendi cum Max Lens Mod 2.0 praebet. Venit cum 2.27-inch touchscreen propono in tergo ac 1.4-inch non-tactus ostentationis in fronte.

Pugna vita etiam cum nova 1,720mAh Enduro altilium emendata est, tradens bis pugna vita comparata ad exemplar priorem. Camera etiam IMPERVIUS usque ad 10 metra vel 33 pedes sine casu tutela.

GoPro Hero 12 Niger nunc praesto est ad praeordinationem et accessibilis erit emptio per online et offline venditores in India incipiens Septembris 13. The GoPro Hero 11 Niger offeretur pretio reducto, et Max Lens Mod 2.0 expectatur Novembri nuper praesto esset.

Source: Haec notitia fundatur in articulo edito in Vita Mint, cui titulus “GoPro Hero 12 Niger Demissus in India; Pretium, Specificationes, et More».