Summarium: Google rollout sui Sandbox secreti, an ad suggestum quod usorum interretialium vestigat, et argumenta vendendi cum websites communicanda generat, magnam attentionem accipit. Tribunal, antea FLoC et Topica API notum, obstitit oppositio sed in productionem aedificat pulsus est. Quamvis glitzy ante-paginam blog nuntia pro Chrome's redesigno, denuntiatio ad suggestum occultatum est in intimissandbox.com pagina, cognitionem de invidiis Google suggerens. Chrome utentes pop-up notificationem accipient de pluma "ad secretum", cum Google affirmans gradum esse ad telam secretiorem. Sed novum ad suggestum, quo Google cogitat uti joco ad tertiam partem crustularum semitarum, limitationes habet et tantum in navigatoribus Chromium praesto est. Moveri videtur responsio ad decisionem Apple tertiam partem crustularum Safari obstruendam, quae amnis reditus Google impactus est. Fines Electronic Foundation reprehendit Google FLoC, rogans solutionem sequi melioris quam prorsus vestigia reperire.

