Google Teases Pixel Watch II cum IP2 aqua et Pulvis Resistentia

Google tumultum generans pro venturo Pixel Vigilo 2 solvendo breves nodosas videos. In a 15 secundo clipeo, una nota notabilis revelatur - fabrica pluma IP68 pulverulenta et aquae resistentiae erit. Hoc indicat novam vigiliam plus quam Decessore suo duraturam fore.

Anno praeterito Pixel Vigilia IP rating non habet, dissimiles vigiliis maxime quas machina argentaria typice habent. Vigilia originalis Pixel erat aquae resistens usque ad 50 metra et pluviam, parvam piscinas et sudorem ab exercitatione secundum Google pati potuit.

Secundum consilium, Pixel Vigilia 2 proxime similem habet Decessorem suum, cum minore tantum medicamine mutationibus ad coronam. Plura de machinis expectatur ut in eventu a Google facto a Google die 4 mensis Octobris reveletur.

Interestingly, teaser etiam ostendit preorders in Pixel Vigilia 2 die Octobris 4th aperturum, ostendens machinam emptionis proximo mense futuram esse.

Cum emissione nova Apple iPhone et Apple Vigilia imminente emissio, Google consumers admonere gestit se suas in pipeline cogitationes habere. Potius quam separatum eventum tenens, Google praevidere voluit per has ludibrium texere.

Aqua et pulvis resistentiae in Pixel Vigilia IP68 2 upgrade grata est iis qui plus durabilius speculae desiderant. Hoc usos allicere potest qui vitam activam prioritizare vel custodia egere potest quae varias condiciones environmentales sustineat.

