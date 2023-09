Google Proofread Feature in Gboard Introduces: Fortis AI-fundatur instrumentum scripturae

Optionis popularis claviaturae Google pro Android, Gboard posita est, ut amplis novarum generativarum AI lineamenta recipiat. In recenti colloquio I/O 2023 elit, Google sua consilia revelavit augendae Gboard cum variis AI instrumentis. Inter has novas additiones optio est "Proofread", nunc praesto tantum pro testers beta.

Ventura cum versione 13.4 renovatio, Proofread pluma incipiet apparere in beta versionis Gboard Android. Hoc instrumentum AI-powered in instrumento claviaturae commode collocabitur et intendit ut users adiuvet in reprimendo textum suum ad orthographiam et errores grammaticales.

Secundum relationes, Probatur notatio primum in Pixel Ovili maculata est, "Fig it" promptum ostendens una cum symbolo Google generativo AI. Cum hanc optionem eligendo, pop-up explicatio cavetur, utentibus informet eorum textum ad Google mittendum esse ad expediendum cum pluma possit.

Users optionem "Proofread" simpliciter tap in instrumentorum Gboard, permittens AI textum resolvere et suggestiones praebere ut errores grammaticas vel orthographiam detectam figere, necnon interpunctionem addere. Emendationes propositae comitantur "Fig eam", quae utentes sonum possunt ad errores automatice corrigendos.

Haec nova notatio potentiae habet reponere ad functionem autorectam existentem, praebens suggestiones accuratiores et contextus speciales pro emendationibus textus. Praeterea divulgatum est Google active laborat in ulterioribus AI-fundatis notis Gboard, ut AI-powered creatorem obice et plumam "tonum" quae dat utentes ad rescribere nuntios variis sonis, a formali ad informal vndique. .

Google introductio probationis in Gboard ostendit suum officium ad AI leveraging ad experientiam user augendam et instrumenta adiuvantia praebent ad liberam scripturam efficientis et erroris. Posteri updates parati sunt ad vertere modum claviaturae nostrae quo utimur, operas scribentes iucundius et fructuosius efficiens.

sources:

- 9to5Google (source articulus)