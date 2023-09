Google Teases Pixel VIII Pro et Pixel Watch II Ante Octobris IV Event

Google nuper communicavit video tease cui titulus "W8 est Fere Plus" ante suum octarium 4 eventum. Spectaculum spectaculi Pixel 8 Pro et Pixel Vigilia 2. Societas nota quattuor colorum logo gyratur usque ad "oo" componendum ut 8, ostendens palette hyacinthini/viridi/purpurei technologiae generativae AI technologiae sicut SGE et communiter coniungitur. Adiuva me scribere. Captionem comitans laete commemorat in hoc segmento "ambientem electro pulsum anticipatione" aedificare.

Teaser video tunc praebet proximam conspectum Porcelain/albi Pixel 8 Pro et eius camerae gibba, ostendens quod praeordinatum praesto erit die 4. Octobris Accedit, quod brevius spectaculum video in Pixel Watch 2 , quod simile esse videtur. praedecessoris sui cum eadem band connectere et consilio concamerata. Incertum e video an fabrica ab aliquibus angulis tenuior facta fuerit.

Egregie ratio coronae gyrantis in Pixel Watch 2 videtur levius et magis rotundatum ad exemplar generationis primitivae comparatum, dum caulis tenuior apparet. Bulla lateris, supra caulem posita, minus etiam pronunciari videtur.

Teaser video concludere conspectum matching Porcelain-coloris Pixel Buds Pro et aliam iecit Pixel 8 Pro. In summa, Google diserte indicat hunc eventum tres productos plumam esse, cum duabus emissiones stricte novas. Nihilominus anticipatio quoque est pro signo substantiali renovationis in headphones.

Source: [Google Teases Pixel 8 Pro et Pixel Watch 2 Ante diem 4 Octobris Event].