Google Annuntiat dedicatio Visitatoris Usus Centre apud Headquarters

Google suum 25th anniversarium celebrat aperiens fores Visitatoris Usus Google in praetorio in Mountain View, California. Haec nova destinatio visitatoribus opportunitatem praebet se in mundo Google et communitate locali baptizandi, casu publico, a Google Store, eventuum spatio, ac pop-upinum officinas rerum localium faciens.

Google Visitator Experientiae centrum patebit ad publicum initium a die 12 Octobris 2023. Google intendit ut unicam ac "Googley" experientiam visitatoribus, completam casu, arte locali, programmando et pluribus. Societas suum officium effert ut vicinum utile esse et in conspectu Montem Visum collocare longum tempus.

Cum parte Visitatoris Usus, visitatores eventus communitatis localis vel coetus non lucri apud Huddle interesse possunt, visneto ad hospites fovendos destinati. Accedit, facultas inveniendi et sustentandi negotia localia apud Pop-Up Shop. Plaza praebet spatium curiositatis florere arte, eventibus et programmatis. Cafe @ Mountain View casu primo semper publico Google inservit, praebens locum visitatoribus coniungendi cum amicis.

Google ad experientiam addit etiam primum suum lateritium et mortarium Google Store in Occidente Coast, intra Visitatorem Usus, centrum in Monte View sito. Haec copia permittit visitatores ad explorandum productorum et officiorum primum manu Google hardware.

sources:

– Title: Google Annuntiat dedicatio Google Visitatoris Usus Centre

– Source: Google Blog Post