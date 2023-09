Google Teases Pixel VIII et Pixel VIII Pro Ante Apple iPhone XV Launch

Google stridore generans in mundo technicae consumendi per discursum suum venturum Pixel 8 et Pixel 8 Pro Suspendisse potenti. In video YouTube, societas manifestatur quod telephona praesto erunt ad ordinem praeordinatum eodem die nuntiantur: October 4. Dum video parvam informationem praebet de speciebus et specificationibus machinis specificis, hoc est consilium. vexare anticipationem aedificare.

Ut ulterius movendi motus, etiam novam paginam in Google Store ostendens Pixel 8/8 Pro et Pixel Vigilia Google dimisit. Textus alt pro imagine in pagina colores exhibentium exemplorum sicut Rose et Porcelain descripsit .

Haec tardus motus a Google sequitur seriem liberorum voluntariorum quae in proximis hebdomadibus exsurrexerunt. Unum exemplum est 360-gradus Pixel 8 Pro simulator, qui permisit visitatores machinam ab omnibus angulis videre. Hoc Leak confirmaverunt nonnullas notas antea divulgatas sicut temperaturas sensorem, physicam SIM socors, et optiones colorum.

Praeterea pinum suaserunt superiorem finem Pixel 8 Pro gloriaturum esse cameram principalem 50-megapixel cum facultatibus humilibus levibus emendatis, sicut et 64-megapixel camera ultrawide a Sony suppleta. Accedit, 5,000 mAh pugna et 27W celeriter incurrentes expectantur.

Google consilia publice detegere Pixel 8 et Pixel 8 Pro in eventu ante diem quartum Kalendas Novembris in urbe New York. Invitatio promittit eventum recentissimas additiones ad Google Pixel librarium machinis introducere.

Fontes: Engadget, 9to5Google