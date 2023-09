Cum launching Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro appropinquat, fama est area quae Google supra competitores suos posuit. Si verae sunt opiniones et Google 4 vel 5 annos renovationum pro phoniis suis denuntiat, erunt ante Samsung per duos annos in subsidiis programmatis.

In praesenti, Google 3 annos praebet OS updates et 5 annos securitatis menstruae in pixel telephoniis suis. Haec schedula incepit cum Pixel 6 et Pixel 6 Pro et continuavit emissiones subsequentes. Antea Google obtulit 3 annos OS updates et mox 3 annos securitatis updates.

E contra, Samsung praebet 4 MASCULINUS versionem updates et 5 annos securitatis updates. Dum haec sicut Samsung videri potest praeire in terminis OS updates, cum phonae Google pixel comparatae, ambae notae in eadem versione Android desinunt per finem vitae cycli telephonici.

Praecipua causa huius est, quod Samsung telephonicas cum Android versione movet, dum Google phonas optimas cum Android versione recentissima emittit. Hinc renovatio prima MASCULINUS versionis quae Samsung emittit simpliciter captans cum telephoniis Googles. Tum Samsung et Google deinde tres updates versionis OS plures praebent, in eodem puncto extremae consequentes.

Exceptio est telephoniorum seriei a Google, quae non retinent cum superiori fine Pixel emissiones secundum ultimam MAS versionem MAS. Phones series in medio cyclo Android versionis typice deducunt et renovationem ad novam versionem, similibus telephoniis ad LG.

Ventura Pixel 8 et Pixel 8 Pro Google fama est excedere Samsung secundum auxilium programmatum. Quamvis singularia singularia nondum nota sint, hoc plus temporis implicat updates. Cum potentia ad 4 vel 5 MASCULINUS versionis updates, Google renovatio Android experientiam potuit vertere.

Cum Pixel 8 Pro mense Octobri excusserit, veniet cum Android 14 pre-institutum. Si aliam 4 versionis versionem recipiat, renovabitur ad Android 18 a 2027. Cum 5 annis updates, pervenire poterit Android 19 ab 2028. Haec linea currenti Samsung superat, quod ultra Android 17 non expectatur.

Si Google vel 4 MASCULI versionis updates in Pixel VIII committit, signanter experientiam renovationis MASCULI elevaret. Quapropter, si vera sunt opiniones, Google titulum "Rex Android Updates" vindicare potest.

