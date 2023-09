Google Pixel 8 Phones and Pixel Watch 2 Revelata in Officiali Teaser Video

Praemisit officialem launch eventum mense Octobri, Google nobis obrepunt peek de adventu Pixel 8 telephoniis et maxime anticipatum Pixel Watch 2 in video officiale tease. Teaser video showcases ab tergo et lateribus machinis, speculationem consilii praebens. Pagina portum novi ferrariae comitibus etiam innuit quid futurum sit.

Secundum Google, Pixel 8 telephona in antecedens Pixel Cameras plumae erunt, iuncta cum Google AI ad experientiam user augendam. Societas elucidat AI-potestatem photographicam features edendi sicut Magia Eraser ad background clutter et Photo Unblur tollendum. Haec lineamenta iam in promptu sunt in exsistentibus Pixel machinis, una cum pluma Vive Translate, quae colloquia in tempore reali transcribit.

Imagines quassatas suadeant Google Pixel 8 telephona corporis socors Sim card retinebit, quamquam sermonem crescens circa eSIM technologiam retinebit. Pixel 8 Pro verisimiliter erit in promptu habebunt optiones coloris caerulei, grisei, cremor et nigri, cum basis Pixel 8 ostendatur auro roseo-rosae confecto.

Praeteritis phones pixel Google laudantur propter fortes cameras, longam altilium vitam et altiorem effectum. Vigilia Pixel tamen aliquantulum retenta est sub altilium vita submersa.

Annuntiatio Google Pixel 8 telephonicas inter effluat et exspectationem ambiente iPhone 15 ventura aperiunt et seriem S23 Samsung galaxia deducunt. Officialis retelatio Google Pixel 8 telephoniorum ponitur ut unus e proximis telephoniis maximis in Australia hoc anno moveatur.

Source: GadgetGuy (non URL datum)