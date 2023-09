Google denuntiavit Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro Suspendisse potenti in India mox fore. Societas nuper emisit teaser monstrandi Pixel 8 smartphone in optione colorum Pink, innuens varias electiones colorum in promptu.

Ambo Pixel 8 et Pixel 8 Pro die Octobris publice deducentur 4. Pre-iussores telephoni incipient die Octobris 5. Cum superioribus annis, Suspendisse potenti per Flipkart.

Praeter smartphones Google etiam emissione Google Pixel Vigilia vexavit 2. Teaser etiam ostendit par earbuds simile Google Pixel Buds Pro. Existimatio est ut societas renovatam versionem suarum earphonum inducere possit vel novos colores variantes inducat quae pixel smartphones congruit.

Renuntiationes suggerunt Pixel 8 in quattuor optionibus coloratis praesto esse: Azel, Obsidian, Rose et Mint. Interim Pixel 8 Pro tribus coloribus offeretur: Obsidian, Porcelain, et Mint. Imago pixel 8 Pro quaeque in Porcellano colore inventa est in serie Play Store.

Quantum ad speciem, tam Pixel 8 quam Pixel 8 Pro a Tensore G3 processor potestates exspectantur. Pixel 8 Pro nuntiatur includere Visus Noctis plumam videndi, augendi camerae suae facultatem.

Super, Lorem Lorem Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro in India excitat excitationem pro Mauris quis fanaticis, qui novas oblationes ex Google experiri cupiunt.

sources:

– Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro deductis in Indiam die 4 Octobris, praeordinatis ab 5 Octobris: Flipkart – 91mobiles.com

- Google Pixel 8 Pro Leaked in Porcelain Color: Report - Gadgets 360