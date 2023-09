Google Pixel 8 Series and Pixel Watch 2 to Duc in India: Omnia scimus, Absit

Google positum est detegere eius praeventus Pixel 8 series et Pixel Vigilia 2 ad adventum 'factum by Google' eventum Kalendis Octobribus. Pre-ordinata telephona incipient in Flipkart, a die post launch eventum. Pixel launches | Pixel 4 series expectatur ut in Android 8 curreret et potentis Tensorem G8 SoC plumam habebit.

Haec secunda linea principalis Pixel erit ad deducendum in India ab anno 2018, sequentem seriem 7 proximi anni Pixel. Prior Pixel 4, Pixel 5, et Pixel 6 series in India non emittuntur. Nihilominus, aquarum series exempla A-descendentia, ut Pixel 4a, Pixel 6a, et Pixel 7a, debut in terra sua fecerunt.

Morbi cursus sapien ac prima tempus venditionis Pixel 8 series in India adhuc ignota sunt. Nihilominus relationes suadeant Pixel 8 pretium in circuitu Rs posse. 78,400 pro 128GB variantibus repono et Rs. 85,200 pro 256GB variantibus reposita. Pixel 8 Pro, autem, proxime Rs. 1,10,900 pro 128GB exemplar repono et Rs. 1,17,500 ad exemplum 256GB repositionis.

Secundum specificationes, tam Pixel 8 et Pixel 8 Pro exspectantur ut pluma 120Hz recreent rate ostensiones et currant in Android 14. Pixel 8 Pro venire posset cum sensori camera nova et sensori temperato, una cum pugna 4,950mAh cum 27W wired celeriter incurrentes auxilio. Pixel 8 divulgatur altilium habere 4,485mAh cum 24W wired incurrentibus et 12W subsidiis wireless committentibus.

Eventus Lorem "factum by Google" die 4 Octobris ante 10:00 hora localis Novi Eboraci habita erit. Praeter Pixel 8 series, Google etiam Pixel Watch 2 et Pixel Buds Pro.

