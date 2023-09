Google Launches Digital Futures Project pro Responsible AI

Google aperit Futurarum Digitalium Project, inceptum quod intendit ad inquisitores fovendos et ad solutiones intelligentiarum artificialium publicarum consiliorum explicandas (AI). Google.org, brachium caritabile Google, $20 decies centena millia instituit ad praebendas concessiones ut piscinas et institutiones academicas in peritia AI operantium putent. Exertum quaerit potentiam AI compellare ad vitas emendandas et universas globali provocationes occupandas, cum etiam quaestiones aequitatis, studii, misinformationis, securitatis, et futuri laboris considerat.

Fiscus adiuvabit independens excogitatores argumenta investigandi sicut impetus AI in securitate globali, securitatem institutionalem et inceptum augens, effectus AI in labore et transeunte vis laboris, gubernationis utendo AI ad productivity et incrementum oeconomicum, et quae regiminis structurae auctor AI innovationem promovere potest.

Nonnullae concessiones inaugurales de Futuris Fundi digitalibus Instituta principalia includunt ut Aspen Institutum, Brookingum Institutionem, Carnegie dotem pro Pace Internationali, MIT Opus Future, et plura alia. Fundus Institutis mundialibus subsidia praebere studet et plura in futurum notitia communicabit.

Notio "responsabilis AI" proximis annis studium augescit, industria lusorum et regiminum illustrans necessitatem evolutionis tutae et ethicae AI. Secundum hoc, multiplex incepta AI relatata sunt, incluso Finis Model Forum, corpus industria creatum ab OpenAI, Microsoft, anthropico, et Google, Praesidis Biden congressum cum AI societatibus ad voluntaria praesidia curanda, et ad Europam nisus. AI regulae libri.

Annuntiatio digitalis Futurarum Google Proiectum praecedit conventum clausi-ostium cum Congressu US in AI intentum, ubi duces technici ut Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, aliique ad de ictum AI futurum ac tractandum positi sunt.



